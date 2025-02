Ella es la hermana de Amparo Grisales que estará haciéndole competencia en RCN ¿La conoce?

.Publicidad.

La familia Grisales está llena de talento, y no solo lo decimos por Amparo Grisales. Si bien es cierto que la mujer es la gran estrella de Yo me llamo, no es la única que ha sabido brillar en la televisión. Basta con ver a sus primas Andrea y Sandra Guzmán, para saber que es una familia llena de mujeres brillantes y talentosas. Aunque estas 3 no son las únicas que han logrado conquistar la pantalla. Seguramente muchos tengan presente a Patricia Grisales, hermana de Amparo Grisales. La mujer, llegará ahora al Canal RCN para competir con su hermana en importante programa.

Patricia Grisales, la hermana de Amparo Grisales que competirá en MasterChef de RCN

Es probable que muchos tengan presente el nombre de esta reconocida actriz, pues su recorrido en la tv, es bastante largo. Patricia Grisales llegó a ser parte de múltiples proyectos como Destino: la ciudad. Aunque también trabajó en otras producciones como Te voy a enseñar a querer, El último beso y La mujer del presidente. También ha estado en algunas novelas más recientes como Dr. Mata, Contra el tiempo y Corazón vive. Una mujer que se mantuvo activa en la televisión colombiana por un largo tiempo. Seguramente, esta fue una de las razones para que la mujer se sume al famoso programa de RCN.

La actriz y hermana de Amparo Grisales llegará para competir en MasterChef Celebrity. Un gran refuerzo por parte del canal y que sin duda, llamará la atención de los televidentes, frente a esta pelea de hermanas. Esperemos que Patricia Grisales sea una de las participantes más destacadas de este reality y seguramente lo será. Además, será un gran regreso para la carrera de esta mujer que lleva alejada de la televisión por un par de años. Claro que su salida también se dio por una decisión personal, al estar en desacuerdo con el trato preferencial que se le daba a algunos de sus colegas.

Amparo Grisales y Patricia Grisales.

Es probable que la actriz dijera que sí a RCN al tratarse de una competencia y no a un set de novela con espacios privilegiados para los protagonistas. Una mujer admirada, respetada y de mucho carisma. Seguramente, la hermana de Amparo Grisales ya se está preparando para asumir este gran reto, pues siempre es necesario aprender más para estar en MasterChef Celebrity.

