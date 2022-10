.Publicidad.

Recientemente, la influencer y esposa del cantante Pipe Bueno, Luisa Fernanda W, a través de un video en su cuenta de Instagram le contó a sus seguidores la vez que un “amigo” la estafó por una suma de 100 millones de pesos. Ahora, resulta que no fue la única víctima de este personaje.

Ante el relato de la paisa, la actriz Elianis Garrido, en el programa ‘Lo sé todo’ confesó que ella también fue víctima del mismo sujeto y que le hizo perder una alta suma de dinero.

De acuerdo a lo contado por la también presentadora, el hombre, que según la creadora de contenido se llama Camilo, le planteó la misma idea de negocio que a Luisa Fernanda y ella accedió a hacer la inversión, confiándole su dinero.

Tan atractiva fue la propuesta para Elianis Garrido que sin dudarlo le envió el dinero, perdiendo un total de 50 millones de pesos.

“El nombre me lo reservo porque él a mí sí me ha contestado. Yo metí el dinero, la mitad de lo que metió Luisa, y la plataforma se cayó a los 15 días. Eso fue ahorita en el mes de febrero. Hay que aprender a no ser tan confiada. Lastimosamente, las experiencias nos cuestan lágrimas, fracasos, dinero y también amistades”, señaló Elianis.

