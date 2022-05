¿Elegir qué? La democracia es una religión con su diablo incluido

Por: Juan Manuel Sosa porras |

mayo 23, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En mi país se conocen como "elecciones escolares". Me parece que en el resto de mundo el término más común es [ser] "presidente de la clase". A los niños que no han aprendido a leer los ponen a hacer fila para meter un papelito doblado en una urna. Es adoctrinamiento.

Cuando yo era chico, algo que decían en el colegio, era que quienes no votaban: "dejaban que otros eligieran por ellos". Wow . Un pequeño número de psicópatas tiene el mundo de rodillas y nadie los eligió y solo unos cuántos saben de sus actividades.

-Publicidad.-

También decían, y repetían como mantra, que la palabra "idiota" la usaban los antiguos griegos para referirse a quienes no se interesaban por la política. Eso es lo que se conoce como principio de exclusión, lo usa la publicidad permanentemente. Ataca el miedo primitivo de la gente de sentirse ajena a la mayoría.

En época electoral, la gente entra en un lamentable frenesí. "¿Tú eres de X candidato? Yo soy de Y, y tú ¿por qué eres de X? Te diré por qué es mejor ser de Y, y por qué soy mejor que tú. Me apena la ignorancia de quienes van a votar por X”.

Publicidad.

Personas quieren hacer campaña para que sus familiares, conocidos y compañeros voten por el candidato de ellos. En todo círculo social, laboral, familiar y cualquiera que sea un ‘círculo’, se celebra con pasión y devoción el fervor por las elecciones.

Es el tema de toda conversación ente personas que puedan decirse educadas y buenas ciudadanas. Cualquiera que no vote, no puede ser considerado un patriota comprometido ni responsable. Hay que promover el derecho al voto, el deber de votar, proteger a quienes votan (y lo opuesto), exigir la seguridad en la jornada electoral, promover que se denuncie toda irregularidad, crear organismos que garanticen la transparencia…

Bla, bla, bla...

Vi varias veces que cuando ganaba un candidato que se había "colado" en el sistema político y ponía en peligro la agenda, simplemente lo mataban o lo difamaban. O para no ser tan drásticos, si un candidato pone en peligro los planes que hay para un país, que nunca son conocidos ni mucho menos elegidos por sus pobladores; las así llamadas elecciones son maniqueadas.

Cualquiera de ustedes sabe de sobra los ejemplos, en este y otros países (ahí al lado, inclusive). También pueden invalidar las elecciones a conveniencia con que un juez del que nunca nadie había oído, diga que las elecciones no fueron válidas porque, qué se yo, fulano de tal no había firmado un acta. Pero la democracia sigue teniendo trato de vaca sagrada y de culto incuestionable.

¡Suenen las alarmas! ¡Alguien está dudando de la democracia! Seguro preferiría una dictadura...

La gente sigue la novela política a través de las pantallas, babeando igual que con cualquier reality. Y generación tras generación, la gente sigue sin darse cuenta que los aparentes opositores son lo mismo, como en el episodio Treehouse of Horror VII de los Simpsons, en el segmento "El ciudadano Kang".

Ambos candidatos hacían parte de lo mismo y tenían los mismos planes para la gente. Es algo que va mucho más allá de un capítulo de programa cómico. Autores llaman a este fenómeno, los "contra-iguales".

La gente creerá que eligió algo, pero en realidad no tenía elección. Y, sobre todo, la gente adoctrinada sigue generación tras generación sin darse cuenta que ningún problema ha sido solucionado por ningún presidente ni ninguno de sus gobiernos.

Si soluciona algo, fue un problema manufacturado por y heredado de la administración anterior, intencionalmente para que la política siga. Problema-reacción-solución. Pero la guerra, la pobreza y el hambre siguen a través de las décadas.

Y en los intermedios de las épocas electorales siempre hay fútbol, desastres naturales y escándalos públicos; para evitar que la gente llegue a cuestionar si en verdad eligió algo. En época de elecciones ¡vote! El resto del tiempo ¡Pan y circo! Para eso, cada día se celebra algo.

Hace décadas, las festividades eran tan pocas que cualquiera se las sabía de memoria, y eran tan pocas que resaltaban en el calendario y eran esperadas y, en efecto, fiestas importantes.

Ahora: Ayer fue día del gato, hoy es día del agua, mañana es día de los besos y pasado mañana día de la paz. Y cada uno por sí solo es otra religión profesada fervientemente en empresas, medios de comunicación y centros educativos, y la mayoría de la gente es fiel a dichas tendencias, con mercadería, tráfico digital y hasta arengas.

Y como toda esta seguidilla de religiones son una distracción, pues la gente no se da cuenta de que lo son. No se dan cuenta de que los tienen en una rueda de hámster que cicla infinitamente: En diciembre: cómo no subir de peso; en enero, cómo volver a bajar de peso y la humillación del salario mínimo; en febrero, el regreso a clases y los altos costos; en marzo, la mujer es lo mejor del mundo; en abril, las mujeres ya no le importan a nadie pero comer pescado sí; luego las atrocidades del invierno y qué va a hacer el figurín de turno; en mayo, las mamás; en junio, los papás y la comunidad LGBTI+; en julio, las atrocidades del verano; en agosto, a elevar cometa y a conmemorar la bomba atómica; en septiembre, amor y amistad y a conmemorar el 9-11; en octubre, murcielaguitos y calaveritas; en noviembre ya es diciembre y en diciembre, cómo no subir de peso… En suma: ¡no piense! Solo haga lo que Simón dice. Y cada cuatro vueltas de la rueda de hámster: ¡Elecciones! Es hora de ejercer tu derecho a elegir. Y sigo preguntando “Elegir ¿qué?”.

La democracia es una religión. Desde muy jóvenes nos la venden a través del sistema educativo, televisión, radio y redes sociales como la forma de gobierno ideal, última y mejor, y así, toda otra forma de gobierno es considerada primitiva y bárbara. “El gobierno del pueblo”, significa su nombre. El pueblo elige, pero ese verbo, “elegir” y todas sus conjugaciones y variaciones se repiten y ensalsan como vaca sagrada, en eslóganes y memes, que mucha gente —aunque no la suficiente— ya sabe que son instrumentos de programación mental.

Nota: los eslóganes y memes preexisten por siglos a las redes sociales de internet.

Los eslóganes y memes se repiten a cada segundo y en todas partes. Son omnipresentes, pero no por eso dicen la verdad. De hecho, la verdad también es omnipresente y no necesita eslóganes ni memes, ni publicidad alguna. “Colombia elige”. Tal institución “defiende tu derecho a elegir”. Hoy vamos a “elegir” el futuro del país… Y quien muestre escepticismo o de cualquier forma no atribuya el carácter de sagrado al objeto o institución adorada (la democracia), será despreciado, ridiculizado y hasta perseguido.

Si no, remítase a la sección de comentarios de este artículo. ¿Se trata o no de un culto? ¿Es este artículo un sacrilegio o no? Te hacen suponer que puedes tomar partido y defenderlo con pies y manos e inclusive defecar sobre tu oposición.

Pero tu partido y su oposición son dos engranajes de la misma máquina, máquina a la que sí que no tienes permitido cuestionar. Se aplica a todas las religiones, las que conoces y no practicas y las que no sabes que son religiones, pero las practicas, como la democracia. Tiene todas las características de tal. Un paraíso y un diablo. Cuando uno dice algo no a favor del tótem de la democracia, lo primero que le arrojan a la cara es que uno preferiría una dictadura, que es otro engranaje más. ¿Ven? La democracia es una religión con su diablo incluido. Es de las formas de manipulación más efectivas que ha existido. Como cualquier otra religión. Hacerle creer al pueblo que elige algo.

La gente vota y siempre vota mal. Pero lo peor es que durante toda su vida pone su fe en votar bien la próxima vez. Y sigue fiel ciegamente a su diosa indubitable: La ilusión de elegir algo. La invención del voto en blanco fue una estrategia para combatir la abstinencia. Pero es una farsa.

Sigue siendo parte de la religión. Es tan estúpido como una fila especial en la iglesia para que comulguen los ateos, y puedan, en su fila ‘especial’, sentirse ‘ateos’ y opuestos a los de la fila del lado, pero igual están en el templo. Te dicen “Puede no gustarte ningún candidato, pero no puedes ser infiel a la democracia”. Lo escuchas y obedeces y no sabes que escuchaste y obedeciste.

Esta es la clase de verdades que son tan incómodas que provocan disonancia cognitiva. Quien se exponga a ella sentirá rabia, ganas de darle al portador un puñetazo en la cara, echar mano de cualquier argumento pre-fabricado (o sea: eslóganes y memes) para defenderse y volver a salvo con la manada.

La resistencia a la verdad produce una reacción en la que se encasilla al mensajero en un sitio al extremo opuesto de sí mismo, para sentirse a salvo de ella. “El que escribió eso es un guerrillero, seguro pone bombas”. “Ahí hay alguien promoviendo una dictadura.” O el más usado y estúpido de todos: “Debe ser uribista” (o anti—). El mayor éxito de los memes y eslóganes usados para defenderse de la verdad, es que como tales, son muy cortos, no requieren mucho razonamiento y tendrán multitudinaria adhesión.

¿Han visto películas de zombis? Recuerden esa escena típica donde uno de los protagonistas ha tocado fondo y su psique parece no aguantar más. Está escondido en algún recoveco, abrazando sus rodillas y tratando de poner su mente en un lugar mejor, huyendo de la locura. Afuera se oyen gemidos y hordas de zombis arrastrando los pies. Pues, en época electoral y en especial el día de elecciones, yo me hallo en mi habitación abrazando mis rodillas.

Khalil Gibrán dice, en El Jardín del Profeta, que la gente elige a un líder solo para poder culparlo después.