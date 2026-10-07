- Elecciones en Brasil: otro golpe a Nuestra América

El resultado electoral de Brasil del pasado domingo genera gran preocupación por la suerte del país y el futuro de la región

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Es un resultado que responde a la tendencia afianzada en el continente durante los últimos meses: fortalecimiento de una ultraderecha renovada y globalizada, ligada al narcotráfico y la criminalidad, la guerra y los grandes negocios. Defensora del saqueo, el despojo y la concentración de la riqueza.

Su programa se basa en la mentira, el control de los medios y la manipulación tecnológica de la población. Es la máxima expresión del tecnofascismo tan en boga.

Un proyecto que se ufana de la eliminación del contrincante, la pérdida de la soberanía nacional y la sumisión incondicional ante el imperio. Desconoce la legalidad internacional y el Estado de derecho. Niega la ciencia. Pugna por la “colonialidad del poder”, para utilizar el término del peruano Aníbal Quijano.

Pero el triunfo de Bolsonaro es sobretodo un golpe contundente de la llamada doctrina Donroe. Busca recuperar la hegemonía perdida de EEUU, a partir de la reconquista del continente. Tal es el objetivo central del Escudo de las Américas.

El resultado del domingo pasado es el puntillazo final de una cadena de golpes asestados durante los últimos meses a la región. Bombardeos en el Caribe y el Pacífico, con cientos de personas muertas; golpe violento en Venezuela, secuestro de su presidente y captura de sus recursos; intervención abierta y manipulación de las elecciones presidenciales de Ecuador, Perú, Argentina y Colombia, entre otras.

Durante los días previos a los comicios de Brasil, tanto Trump como Rubio manifestaron su máximo interés en el resultado, sobre el cual se sentían tranquilos, después de experimentar con los otros países. “El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más volverá a ser cuestionado”, proclamó Rubio en agosto pasado. https://elpais.com/america/2026-10-05/la-ola-conservadora-de-america-latina-llega-a-brasil.html

Es cierto que cada país cuenta con circunstancias históricas específicas, pero hay estratagemas comunes, utilizadas en todos ellos. Todavía no cesa el escándalo suscitado por las prácticas delincuenciales y criminales de Fernando Cerimedo en al menos 8 países, su manipulación digital de las elecciones y de sus resultados, y la complicidad de la familia de Trump. Tampoco se conoce el alcance real de tamaño operativo.

En el caso de Brasil, el director de la Policía Federal anunció una investigación sobre una posible interferencia de Washington en el proceso electoral, con base en información del diario inglés The Guardian. Se afirma allí que el Departamento de Estado desvió al menos un millón de dólares del Fondo de derechos humanos y democracia para el programa “Combate al lawfare y censura en Brasil”.

Estos fondos habrían sido destinados a financiar redes y organizaciones para interferir en las elecciones, “desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño”.

Es decir, se trataba de apoyar a las organizaciones que rechazaban las decisiones del Tribunal Federal del juez Alexandre de Moraes, principal responsable del enjuiciamiento y condena de Bolsonaro.

Pero la injerencia extranjera es todavía más notoria. En diversos operativos antes y durante el proceso electoral se encontraron más de 6 millones de dólares provenientes del extranjero, con los que se financiaron delitos electorales. Hubo un record de incautaciones de reales en efectivo y de bienes, relacionados con estos delitos. Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior Electoral, ficha de Bolsonaro, afirmó que no había evidencias de intervención extranjera alguna.

Para Washington, la importancia del resultado electoral de la potencia latinoamericana es decisiva. Por ello, los enfrentamientos entre Lula y la Casa Blanca, no solo en la era Trump, han sido recurrentes en torno a diversos asuntos.

Desde su primer mandato a comienzos de siglo, Lula se convirtió en una de las dos figuras más representativas de la primera ola de gobierno de izquierda de la región.

En términos estratégicos y geopolíticos, fue muy significativa la profundización de sus relaciones económicas y comerciales con África, en el marco de la estrategia de cooperación Sur-Sur.

En tiempos de Trump, recordemos también su papel en el fortalecimiento de los BRICS, un factor decisivo del multilateralismo. La realización de la cumbre en Río de Janeiro, en julio 2025 provocó la reacción airada del magnate naranja y la imposición de aranceles arbitrarios del 50%.

El segundo disgusto reciente provino del proceso judicial que culminó con la condena del expresidente Bolsonaro, al que Trump llamó “cacería de brujas”. “Fuiste un líder fuerte y muy respetado que serviste bien a tu país». (…) “Deseo sinceramente que el Ejecutivo de Brasil cambie de rumbo, cese los ataques a los opositores políticos y termine su ridículo régimen de censura. Lo estaré vigilando de cerca», Señaló.

Hipervínculo https://www.las2orillas.co/la-embestida-de-trump-contra-brasil-un-golpe-al-continente-entero/

Miremos ahora una situación interna, no desconectada de lo internacional. Un factor importante del reciente triunfo electoral de Bolsonaro es la proliferación de iglesias evangélicas y pentecostales, así como de nuevos predicadores católicos, muy afines a la ultraderecha.

Las iglesias evangélicas están por todo el país, así como la bandera de “Dios, patria, familia y libertad”. La versión brasileña del “Viva Cristo Rey”. “Lula amenaza nuestra libertad religiosa, amenaza la seguridad de nuestros hijos, amenaza a nuestras familias y representa la degeneración de nuestros valores morales”, señala el candidato evangélico.

A ello se suma el discurso del individualismo, la meritocracia, la pelea contra el Estado, componentes esenciales de la llamada Teología de la Prosperidad. Es predicada los pastores neopentecostales en los templos y en las redes.

Pero los predicadores católicos no se quedan atrás. Frei Gilson, un cura católico de 39 años, atrae multitudes digitales y presenciales. Es machista y simpatiza con Bolsonaro. En un sermón reciente desató gran polémica al pedir la sumisión de las mujeres. Cuenta con 28 millones de seguidores en redes sociales, una cifra mucho mayor que la del Papa León XIV.

Los católicos suman 100 millones frente a 47 millones de evangélicos. Las iglesias cuentan con poderosos canales de televisión y en YouTube.

Por último, el triunfo de Lula representa la única posibilidad de mejorar las condiciones de la población y avanzar en un liderazgo regional. Pero en la segunda vuelta la suerte parece estar echada al lado del ultraderechista, hoy investigado por un gran escándalo de corrupción.

En Sao Pablo y demás ciudades grandes del sur su triunfo fue contundente. La esposa de Bolsonaro y otros dos hijos fueron elegidos parlamentarios.

PD: Para el próximo miércoles 14 de octubre las organizaciones sindicales y sociales han convocado a una gran movilización social pacífica en todo el país.

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