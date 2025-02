En Alemania regresa al poder el partido de Angela Merkel

El panorama político de Alemania ha dado un vuelco este domingo 23 de febrero. Regresa al poder el partido conservador de Ángela Merkel, liderado por Friedrich Merz, con un resultado sin sorpresas, dado que los sondeos lo daban como favorito ganador. Será el canciller de Alemania una vez se acaben de contabilizar los votos, con la mayor participación desde la reunificación alemana, en los que supera el 29 %. Pero deberá recurrir a las coaliciones para poder gobernar.

Wir leben in einer Zeit großer Herausforderungen und Krisen. Ich habe mich sehr über die Glückwünsche aus dem In- und Ausland gefreut. Gemeinsam mit unseren Verbündeten wird Deutschland einen Beitrag zu Freiheit und Sicherheit in der Welt leisten. (FM) pic.twitter.com/ktTNS6D6Dq