El voto: un derecho que no puede botar

Por: Frank Fernández |

marzo 02, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Ningún candidato a la presidencia será bueno o podrá cumplir con su programa de gobierno o como presidente si prevalece el mismo Congreso, esa rancia y peligrosa corporación que lleva décadas en el poder es la nuez del asunto.

La génesis de la corrupción está en el Congreso, en ese recinto donde en vez de construir democracia se fraguan los torcidos que han arrojado a Colombia en el abismo de la desconfianza, del odio, la desesperación, pobreza e incertidumbre, calamidades que solo causan mas división entre los colombianos. Ayudados por el terrorismo mediático, esta desacreditada y deslegitimada clase política se convirtió en una verdadera plaga egipcia para los colombianos. Una plaga que se nutre de la división de los colombianos. "Un pueblo dividido es muy fácil de gobernar y de engañar cada cuatro años".

Así pues, si queremos un verdadero cambio en el gobierno, hay que empezar removiendo este alquitrán que no deja que la democracia funcione. No olvidemos que esa corporación legisla en su propio beneficio y en el de los empresarios y los esquemas de poder económico que les financian sus campañas políticas y los pone en el poder. Muy rara vez los colombianos podemos decir que esa corporación votó una ley en beneficio de la calidad de vida de los colombianos.

Lo primero que tenemos que hacer es votar correctamente para arrancarlos del poder, un poder que no merecen. Las caras nuevas no siempre deben ser sinónimo de incertidumbre. Si bien es cierto que la propaganda política de esta gente en contra de las nuevas propuestas va más allá de la infamia y la difamación, tenemos que abrirnos sin miedo hacia esas nuevas formas de hacer politica, no todas son malas.

Lo malo para Colombia es seguir creyendo en partidos y en políticos que no les interesa, sino el poder y el beneficio económico y eso es todo... Políticos y partidos que han estado siempre en el poder que vienen del poder y que pregonan desde hace muchos años las mismas mentiras cada cuatro años. Joseph Goebbles, ministro de la propaganda del nazismo, se sentiría muy orgulloso del paroxismo al cual llevaron el terrorismo mediático y la delincuencia política, sus 11 lineamientos en Colombia, una verdadera obra de arte interpretada magistralmente por nuestra delincuencia criolla.

No se preocupe que la incertidumbre, el miedo y el terror que usted siente ahora no son problemas psicológicos que usted ha desarrollado estos últimos tiempos, simplemente esa actitud provocada forma parte del programa de ellos para manejar las masas. Usted está ejecutando a la perfección esa agenda, es así que ellos lo quieren ver como un ser totalmente manipulable, dominado por el miedo, una persona fragilizada a la cual se le puede infundir fácilmente lo que debe pensar y lo que tiene que hacer y hasta por quién votar, haciéndole creer que está votando en contra de otra, del enemigo designado o, más bien, del enemigo fabricado.

Para nadie es desconocido el poder absoluto que tienen estos senadores, congresistas, concejales, alcaldes, gobernadores sobre todo: las mentes, los cuerpos, los bienes, los bienes del estado, tierras, instituciones, entidades, y puestos de trabajo, colegios y universidades, muchos conocen las tales cuotas políticas y los clanes que manejan el país y, por ende, el destino de todos los colombianos.

Para nadie es de extrañar la famosa "tarjetica" (recomendacion) del político para obtener un puesto, un cargo, un cupo en un colegio o universidad mientras los de abajo hacen cola esperando pasar un "concurso" o recibir una milagrosa beca, o un crédito en el Icetex, todo bajo su control y para el pueblo algunas migajas y eso sí, los impuestos, entre los más caros del planeta, para mantener su estilo de vida faraonica...

El secreto para saber por quién votar nos lo debe dar una simple deducción lógica. ¿Quienes son los candidatos más amados y quién los más detestados y por quiénes? Hacer una analogía de acuerdo a los 11 lineamientos de Joseph Goebbles y ahí obtendremos cuál puede ser el candidato que representaría un peligro para el orden establecido por el modelo criminal que lleva dos siglos mandando en Colombia.

Aquel que no represente un peligro para ese orden establecido seguramente tendrá el beneplácito y la bendición de las élites, esa oligarquía parasitaria que siempre ha desangrado este país, y seguramente será el candidato ideal para ellos. Y aquel que représente un peligro para ellos, para su prevalecensia en el poder, al cual le hayan endilgado todos los males; aquel que esté realmente cerca del pueblo, el que no pague para ganar, aquel que tenga un programa de gobierno y que hable de él sin improvisar, aquel que hable claro así moleste a muchos y al que tratarán de borrar a como dé lugar, atacándolo y difamándolo mediáticamente, haciéndole cargar todas las infamias so pena de acabar hasta con su vida, ese es el candidato del pueblo y para el pueblo, el candidato para cambiar el país.

No crea en los medios que se alían con el poder, y mucho menos en las encuestadoras, constrúyase su propio criterio piense por sí mismo, sea un ser libre y soberano.

Los medios no sirven sino para generar matrices de opinión, y las encuestadoras, para direccionar los votos a base de encuestas amañadas. Si usted cree en todo lo que dicen los medios, el problema es usted, que se convirtió, sin saberlo, en un procesador y difusor de odio y de mentiras que solo le causan daño a usted. Piense por sí mismo, saque deducciones lógicas y no se niegue un derecho ya adquirido, que es el de votar.

Lo importante es que no contribuya a la inconsciencia que se está desarrollando en este país. No se deje atraer en la desmotivación y no participe en la polarización para que luego no se convierta en parte del problema. Como dice el dicho: sea parte de la solución y no del problema.