¿No lo deja descansar? El voraz apetito sexual de Cintia Cossio que tiene feliz a su esposo

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más polémicas de Colombia. En los últimos meses ha sido atacada por tener un perfil en OnlyFans, siendo mamá. Aunque en varias ocasiones ha hablado de cómo maneja este tema con su pequeño hijo, sus seguidores no dejan de cuestionarse al respecto.

Recientemente, los seguidores de la paisa le preguntaron cómo manejaba el tema del contenido erótico que publica en la plataforma de suscripción con su esposo.

Cintia Cossio lleva una relación de más de 11 años con su esposo el también influencer Jhoan López. En una dinámica de preguntas y respuestas, en esta se refirió a su relación y a algunos aspectos íntimos de la misma.

Una de las preguntas que más llamó la atención era sobre cómo maneja en medio de su matrimonio el hecho de ser una creadora de contenido para adultos y si esto tiene alguna consecuencia negativa.

Uno de sus seguidores le preguntó puntualmente si grabar contenido erótico afecta su relación con Jhoan Lopez “¿Es cierto eso de que cuando estás en el mundo de OnlyFans se te quita el deseo con tu pareja?

Cintia Cossi, sin ningún tipo de censura y filtro, aseguró que no ha visto ningún impacto negativo en su relación, sino que por el contrario su esposo se ha visto muy beneficiado ““En mi caso, no he perdido nadita el deseo por mi pareja, antes cuando grabo contenido, me voy a rematar con él”, respondió Cossio.

