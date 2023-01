El viaje a Aruba de Valentina Trespalacios con un amigo que enfureció a John Poulous

.Publicidad.

A medida que pasan las horas se saben más y más detalles de la relación que tenían Valentina Trespalacios y el norteamericano que conoció a través de una red social y que sólo se había visto con él en cuatro ocasiones. Se iban a casar. Sin embargo el quinto viaje terminó con un asesinato. Según dice la Fiscalia este hombre nacido en Wisconsin hace 36 años violó a la joven, luego la golpeó con brutalidad y la terminó ahorcando. Su cuerpo lo arrojó en un basurero en un parque en Fontibón.

Según un testimonio de una amiga, la mujer había viajado en noviembre a Aruba acompañada por un hombre del que sólo se sabe un nombre, Santiago. La excusa que dio la mujer fue un toque que daría en Aruba y para el que le pidió 1.000 dólares. La amiga que los recibió le contó a El Tiempo lo siguiente: "Valentina se había ido para Aruba con Santiago, entonces no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que ella estaba allá. Entonces Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba dinero (1000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John por medio de la casa de cambio Money Gram me envía el dinero".

La mujer le contó a ese diario que Poulous le revisaba minuciosamente las redes sociales a su novia. Incluso se daba cuenta a qué hombres agregaba. El detalle del viaje a Aruba disparó los celos de este hombre que habría llegado por él a cometer uno de los crímenes más horrendos que se recuerden en este país.