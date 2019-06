El viacrucis al que nos sometió el uribismo

Como en la devoción que enmarca los misterios dolorosos de la iglesia cristiana, Uribe, en 17 años al mando del país, nos está llevando lentamente por estaciones bien dolorosas y lastimosamente por un camino tan desafortunado e incoherente como la guerra misma. Para los que creían que Duque era la mejor opción, acá los misterios dolorosos que nos ha llevado su elección y la prolongación de 4 años más de Uribe al mando del país.

1. Colombia es condenada a muerte

Publicidad

Sin duda alguna, uno de los hechos más macabros del inicio del uribismo en Colombia es la muerte. Aunque es claro que en Colombia la violencia siempre ha estado presente en la política, lo de Uribe fue calar en las conciencias de los colombianos que el modo de conseguir la paz en Colombia era a través de la lucha armada frontal, pero escondida a través del discurso “autoridad democrática y con el presidente siendo el primer soldado de la patria se acabará el paramilitarismo, la guerrilla de las Farc y la recuperación de los derechos humanos”.

Publicidad.

2. Colombia carga con la cruz

Es claro que con la cabeza puesta en la autoridad democrática y la lucha armada frontal se requería aumentar el presupuesto de defensa y se tuvo resultados importante sobre los indicadores de homicidio, capturas y subversivos abatidos.

3. Colombia cae por primera vez

Los colombianos nos creímos el cuento de que todo iba bien, que este era el camino para lograr la paz y acá surgió nuestra primera caída: los datos ocultos que no mostró nadie, que fueron los asesinatos que cometió el Ejército de población civil, los cuales fueron colocados en la estadística de subversivos abatidos. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación reveló que 4382 personas fueron asesinadas en falsos positivos en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, pero aún el día de hoy no hay claridad sobre el número real, ya que en su investigación el coronel de la policía Omar Rojas asegura que son más de diez mil los casos.

4. Colombia se encuentra con su madre

Colombia se encuentra con el testimonio de las madres de Soacha que, como está consignado en el Centro Nacional de Memoria Histórica, señala: “Entre enero y agosto del 2008, 19 jóvenes procedentes del municipio de Soacha y de Bogotá desaparecieron sin dejar rastro. Después de meses de búsqueda, fueron hallados en cementerios y fosas comunes de Ocaña y Cimitarra, Norte de Santander. Habían sido presentados como guerrilleros dados de baja en combates con la Brigada 15 del Ejército Nacional.

5. Colombia es ayudada por la Corte Penal Internacional

La Corte Penal en el informe sobre las actividades de examen preliminar menciona: “En relación a los procedimientos con arreglo a la JEP, el 17 de julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas dictó un Auto de priorizar las ‘muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, cometidas entre 1985 y el 1º de diciembre de 2016, en 29 de los 32 departamentos de Colombia”.

6. Colombia se le limpia el rostro

En las urnas del 2014 dos fuerzas buscaban el poder presidencial, Santos que proponía continuar el diálogo con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) o la posición de Zuluaga que aseguraba que pondría mayores condiciones a los rebeldes para sentarse a dialogar.

7. Colombia cae por segunda vez

A pesar de estar con la bandera de la paz y siendo uno de los determinantes de su conquista a la presidencia, el domingo 2 de octubre de 2016 el no gana en el plebiscito con un 50,21% de los votos.

8. Colombia consuela a las mujeres

Un factor importante fue la renegociación del acuerdo de paz. Con el mandato de construir de manera ágil un nuevo y mejor acuerdo, pero sin perder de vista el espíritu del acuerdo ya alcanzado respecto a las reformas y medidas necesarias para garantizar el fin del conflicto armado y las bases de la paz, el gobierno nacional adelantó de manera ininterrumpida, durante más de un mes, más de sesenta reuniones con ciudadanos, organizaciones sociales y étnicas, grupos de víctimas, mujeres, jóvenes, sindicatos, todos los partidos políticos, autoridades locales, representantes de iglesias, empresarios, militares retirados y muchos otros actores que hicieron campaña por el no, así como aquellos que promovieron el sí. Como resultado de este diálogo abierto y franco con estos sectores sociales, se consolidaron más de quinientas propuestas de ajustes y precisiones al acuerdo final, que fueron sistematizadas y organizadas en sesenta ejes temáticos en función de los puntos del acuerdo.

9. Colombia cae por tercera vez

El miedo al castrochavismo como motor publicitario y del miedo a través de la teoría que se le entregó el país a las Farc, el cual fue la parte de la publicidad en el plebiscito y haciendo gala de su gran economía naranja y lucha frontal contra la corrupción se posesiona como presidente Iván Duque.

10. Colombia es despejada de sus vestiduras

Un factor importante del gobierno de Iván Duque es el volver a fórmulas pasadas y políticos cuestionados en diferentes cargos que son de gran importancia para el país como: Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda (quien cometió irregularidades con dineros públicos a través de lo que se denominó bonos Carrasquilla); Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA (el cual nombró a familiares de congresistas y magistrados que terminaron jugando un papel clave en las votaciones que le permitieron quedarse cuatro años más); Guillermo Botero (hijo del comerciante antioqueño Lorenzo Botero Jaramillo quien fue el fundador de Fenalco) como ministro de Defensa.

Pero algo que no es menor dio muerte lenta a la consulta anticorrupción, con un factor importante que vincula al general Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército, con varias investigaciones de falsos positivos en Colombia.

11. Colombia es crucificada en la cruz

Por preguntar por qué esta última noticia no se había publicado en la revista Semana, que desde febrero tenía los documentos que señaló el New York Times, Daniel Coronell salió de la revista, donde en otros textos había denunciado que la Corte Suprema de Justicia tenía grabaciones, videos, documentos e interceptaciones telefónicas que indicarían que el expresidente Álvaro Uribe estaría presionando a un testigo contra el exfiscal Martínez, que a su vez se dice que tiene una relación económica con Carlos Mattos. Por tanto, este periodista se metió con los grandes poderes colombianos que están cubiertos por el actual presidente y ahora nos queda la sensación de que conocer la verdad en Colombia es casi imposible y los que la saben no la pueden expresar.

Y la pregunta que queda con todo este dolor que arrastramos a los que amamos este país y queremos algo mejor para todos es si alguna vez Colombia va a resucitar y ser un país sin hambre, sin miseria escondida bajo el tapete, con educación igual para todos, con una salud digna, con vías y edificios que no se caen recién entregados, con movilidad sostenible, con metro en las ciudades, con reservas naturales, con culturas conservadas y no violentadas, con campos cultivados, campesinos en paz y trabajo, sin corrupción. No obstante, la mediocridad en la política nos está robando los sueños a todos y lo peor, de frente y delante de nuestros ojos.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!