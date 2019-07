El veto de la economía naranja de Duque a los escritores colombianos

El festival LEA (Literatura en Atenas) se ha llevado a cabo desde hace 11 años en la capital griega gracias a la directora Adriana Martínez. Es un festival independiente que busca fomentar y construir diálogo entre escritores iberoamericanos en ese país, y crear un intercambio intercultural que no busca casarse con un sentido político. El apoyo que ha tenido este evento ha sido de la embajada colombiana en Italia y ha tenido la presencia de grandes escritores nacionales como Santiago Gamboa, Héctor Abad Faciolince, Juan Gabriel Vásquez y William Ospina.

Realmente en Grecia hubo embajada colombiana solo hasta el año 2003, desde ese momento fue representado el país desde la asociación colombo-helénica, el cónsul (quien también colaboraba monetariamente) y expresiones como el mismo festival LEA. Lamentablemente Martínez se llevó una sorpresa este año: colombia no estaría invitada. La directora llamó a Roma y a la embajada, donde recibió la respuesta de que no había fondos suficientes, fue entonces que ella decidió conseguir que el cónsul honorario de Colombia en Grecia, Michalis Skoufalos, financiara el viaje pero aún así le dijeron que no.

-Publicidad.-

El problema nació en el momento en que la UNESCO denominó el 2019 el año de las lenguas indígenas, fue por eso que invitaron al historiador y lingüista José Fernando Rubio, de la Universidad Externado de Colombia. Él iría a dar una charla sobre las lenguas indígenas colombianas, teniendo en cuenta que el país cuenta con 68 de ellas y muchas en vías de extinción. Días antes de que el programa del festival fuese impreso, Néstor Pongutá, un agregado cultural de la embajada en Roma, le pidió a Martínez que se abriera un espacio para invitar a una persona de relevancia para incentivar la economía naranja.

El gobierno pretendió invitar a Mauricio Vargas. Días después, se le solicitó a Adriana Martínez que los fondos obtenidos fueran utilizados para Vargas y no para Rubio, y ante el rechazo de ella frente a esa orden, se le prohibió el uso del símbolo nacional para el desarrollo de LEA. Además, recibió como respuesta que Colombia no estaría invitada porque estaba por fuera de ‘las líneas de pertinencia’ de la acción del gobierno, pues los escritores del año pasado habían criticado el gobierno actual. Así pues, Gloriza Ramírez, la embajadora de Italia concurrente en Grecia, retiró el apoyo a los eventos artísticos auspiciados por la misión diplomática porque la presencia de los escritores y artistas iban en contra del gobierno de Duque.

Publicidad.

La comunidad colombiana en Grecia protestó y envió esta carta:

*Información referenciada de lalineadelmedio.com