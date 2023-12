El verdadero Rigo también se puso a actuar y así le fue ¿Mejor que Juan Pablo Urrego?

.Publicidad.

La novela de Rigo, ha sido una de las producciones más exitosas del año 2023. Esta historia ha permitido que muchos conozcan la dura historia que vivió el ciclista para llegar a donde está. La interpretación de Juan Pablo Urrego, ha retratado casi que a la perfección al urraeño. Es por esto que esta novela de RCN, ha sido tan aplaudida y ha dejado felices a muchos. Incluso, el mismo Rigoberto Urán ha estado en sintonía con la producción. Ha compartido recuerdos de su vida e incluso, le ha sabido sacar algo de provecho. Recientemente se le vio actuando junto a una de las actrices de la novela y así le fue al Rigo actuando.

Así le fue a Rigo actuando ¿lo hace mejor que Juan Pablo Urrego en la novela de Rigo?

Rigoberto Urán se ha convertido en todo un personaje del deporte en Colombia. El hombre se ha caracterizado por tener una personalidad única y graciosa. Incluso, llegase a parecer que, al hombre no le da miedo absolutamente nada. Quizás, fue por esto mismo que el canal RCN, decidió darle vida a la novela de Rigo. Pero esto ha tenido múltiples beneficios para ambas partes. Por un lado, el canal ha tenido un buen rating y en plataformas, la producción ha tenido una buena aceptación. Pero para Rigoberto Urán también ha sido algo muy positivo, pues ha aprovechado para mostrar varios retazos de su vida.

Pero no solo esto ha sido positivo para él. El ciclista urraeño incluso ha aprovechado la novela de Rigo para poder impulsar y promocionar su tienda Go Rigo Go. Además de estrenar productos, también ha utilizado a actores, como Juan Pablo Urrego, para promocionar sus nuevas prendas. Sin embargo, recientemente mostró una faceta algo nueva para él. Junto a Ana María Estupiñan, en una de sus tiendas se vio a Rigo actuando de la manera más natural. Con esto, el urraeño demostró que nada le queda grande si se lo propone. Claro, no lo hizo como un actor profesional pero sí lo hizo muy bien.

Claro que no es la primera vez que el deportista colombiano hace algo así. Cuando lanzó su línea de ciclas, el hombre también asumió el reto de actuar y no solo hizo un papel. Sin duda Rigoberto Urán es un personaje lleno de sorpresas.

