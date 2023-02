.Publicidad.

En la actualidad, Andrea Serna es una de las presentadoras de televisión más cotizadas. Aunque estuvo por varios años trabajando para el canal RCN, su gran talento en este ámbito, la llevó a trabajar con la competencia. En la actualidad la mujer se destaca por ser la presentadora del reality de Caracol, El Desafío. Además de la gran capacidad que tiene esta mujer, que también ha sido modelo, de presentar, su belleza ha sido una de las fortalezas en su carrera. Sin embargo, no toda su vida ha sido así, pues en su juventud lucía muy diferente.

Y es que, en la actualidad, la mujer tiene un estilo único y particular, algo que era muy diferente en su juventud debido a la época. Como suele suceder en el Instagram de los famosos, sus seguidores suelen participar en sus dinámicas de preguntas y respuestas o de compartir algún tipo de foto. Pues esto fue lo hizo Andrea Serna y entre la gran cantidad de seguidores que tiene la modelo, uno de ellos le pidió una foto de cuando era pequeña. Evidentemente, la presentadora lucía muy tierna pues apenas era una bebé.

Sin embargo, esta no fue la única foto que sorprendió a todos los seguidores de Andrea Serna. Además de esta foto, alguien le pidió ver una foto de ella cuando tenía 15 años de edad. En la foto la mujer lucía con un peinado de aquella época, algo que en la actualidad la mujer no usa. Sumado a ello, la joven modelo tenía unas cejas bastantes gruesas, algo que no la caracteriza en estos momentos. Lo cierto es que los demás rasgos de la mujer siguen idénticos, como su sonrisa y evidentemente su gran talento en la televisión.

