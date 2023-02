"Malo si estoy gorda o si estoy flaca" La furia de una actriz de Leandro Díaz contra quienes la critican

.Publicidad.

Gracias a su participación en la novela biográfica de Leandro Díaz, Laura de León ha ido ganando aún más reconocimiento, la actriz también ha hecho parte del elenco de reconocidas producciones como ‘pa’quererte’y ‘La ley del corazón’. Por ello fue una de las celebridades invitadas al Carnaval de Barranquilla.

A pesar de que es considerada una de las mujeres más hermosas de la televisión colombiana, fue criticada por su apariencia. Laura de León estuvo sobre una de las carrozas durante el desfile, allí lució un hermoso traje color verde además compartió con la gente, bailando y cantando.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Marcela De León Céspedes (@lauradeleonc)

Vea también: Ni Silvestre Dangond se aguanta el falso acento costeño de Laura de León

Publicidad.

La actriz a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, compartió varios de los momentos que vivió en el carnaval de Barranquilla. Muchos de sus fanáticos la lebaron de halagos por sus curvas, sin embargo, hubo quienes señalaron que se veía “extremadamente delgada”.

Tal fue el nivel de malos comentarios que recibió que a través de sus historias decidió pronunciarse sobre las críticas y expresó que su contextura es delgada y que lo más importante es que ella se siente feliz sin importar cómo luce.

“Nadie los entiende a ustedes, hace dos años, me preguntaban: ‘¿por qué, por qué tan gordita?’, y ahora qué por qué tan flaca. Yo estoy feliz así y si un día me veo más rellenita o, por el contrario, más flaquita, pues yo feliz. Nunca me van a ver subida de peso porque mi contextura no da para eso, yo nací así, así fue como me hicieron mis papás y este fue el empaque que papá Dios escogió para mí” dijo la cartagenera, en medio de una anécdota de su infancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)