- El venezolano Lester Toledo estratega de Miguel Uribe continuará como asesor para crear un frente alrededor de sus ideas

La señal la dio Miguel Uribe Londoño, el padre, con sus palabras en el funeral que no fueron de duelo emocional sino un mensaje político de cara al 2026

El estratega venezolano Lester Toledo y Edgard Gutiérrez su socio para la estrategia digital de la campaña de Miguel Uribe llegaron al capitolio con la familia y particularmente al lado de Miguel Uribe Londoño, el

padre. Estuvieron siempre en primera fila, habían estado recién ocurrió el atentando el 7 de junio en la Fundación Santa Fe y siempre la expectativa, regresaron a Bogotá tras el fatal desenlace y encabezaron el

cortejo fúnebre en su entrada al capitolio.

Los venezolanos Lester Toledo y Edgard Gutiérrez caminaron detrás del féretro junto a Miguel Uribe Londoño y su esposa Delia Jaramillo y estuvieron en primera línea en la Cámara ardiente

Formaban parte de la cúpula de la campaña del candidato asesinado que había recibido una importante financiación del sector empresarial antioqueño que veían en Miguel Uribe la mejor opción para el 2026 en desarrollo del ideario de Álvaro Uribe Vélez, quien nunca disimuló su preferencia hacia el joven senador desde que lo puso a encabezar la lista al senado del Centro Democrático. Los costosos honorarios que cobra el venezolano, asesor también del salvadoreño Nayib Bukele, habían

asumidos por el fondo de los empresarios que esperaban tener a Miguel Uribe despegado del pelotón de precandidatos del Centro Democrático antes del fin del año.

El final inesperado y trágico se atravesó en los planes pero no así en el propósito político de construir una opción política de unidad capaz de detener la continuidad del gobierno de Gustavo Petro. Así lo dejó saber Miguel Uribe Londoño, el padre en sus palabras en el funeral de su hijo quien del duelo emocional pasó a la urgencia de una propuesta política donde el eco de Álvaro Uribe Vélez siempre estuvo presente.

“Callaron a Miguel pero no sus ideas (…) Tenemos la oportunidad de frenar esta locura en 2026 y construir una propuesta en torno a la seguridad ”.

Con ese discurso arrancó la cruzada por la seguridad y el despegue de una campaña política que aún no tiene un rostro pero que será la continuidad de las propuestas de Miguel Uribe en torno a la seguridad.

Precisamente ese fue el slogan de campaña en el que insistió en su presentación en el Congreso de Asobancaria en Cartagena dos días antes del atentado en el que recalcó su propósito presidencial: devolverle la seguridad a Colombia.

Y allí está desde ya presente la asesoría del estratega venezolano que asesoró a María Claudia Tarazona en sus primeros mensajes desde la Fundación Santa Fe donde su esposo daba la batalla por la vida.

Miguel Uribe lanzó su campaña presidencial en octubre del 2024 en Copacabana, Antioquia, el municipio donde su madre Diana Turbay fue herida por una bala, en un fallido intento de rescate hace 34 años .Desde comienzos del 2025 se vinculó a la dirección política, el estratega venezolano Lester Toledo, quien tiene una poderosa empresa de marketing político y como asesor en redes el también venezolano Edgard Gutiérrez quien ha trabajado en varias campañas con el colombiano Mauricio De Vengoechea.

Toledo era un viejo conocido con quien Miguel Uribe intentó contratar como asesor para la campaña a la Alcaldía de Bogotá en la que resultó vencedora Claudia López, pero entonces no pudo concretarlo. Esta vez contó con el apoyo de un grupo de empresarios antioqueño y pudo tenerlo a su lado perfeccionando su estrategia política, siempre con Nayib Bukele y su mano dura contra la criminalidad en la sombra. Una narrativa acompañada de acciones concretas con la que Bukele logró aplastar a las pandillas como los de la Mara Salvatrucha. Lester Toledo también le hizo campaña a María Corina Machado, líder de la oposición contra la dictadura de Nicolás Maduro, y también la ha acompañado en sus denuncias sobre el presunto fraude electoral contra Edmundo González.

En medio del dolor, el funeral de Miguel Uribe en La Catedral primada de Colombia se convirtió en el despegue de una estrategia política para unificar a los contradictores del Presidente Gustavo Petro, quien no se hizo presente en ninguno de los momentos de despedida del senador asesinado, en torno a la Seguridad como propósito político en donde la asesoría del venezolano Lester Toledo marcará la pauta.