- Así fueron los votos para el Senado del Centro Democrático hace 3 años cuando Miguel Uribe los derrotó a todos

Con 225 mil le sacó 20 mil a María Fernanda Cabal y cuadriplicó a Paloma Valencia y quien se quedará con su curul María Angélica Guerra tuvo 40 mil sufragios

El Congreso, donde Miguel Uribe pasó sus últimos tres años de la vida como uno de los más respetados senadores de la oposición, le rendirá su último su homenaje final. Será la despedida de sus debates y las mociones de censura a los funcionarios del gobierno con los que se lució Miguel Uribe hasta los días previos al atentando del 7 de junio que le costó su vida.

Después de un tira y afloje, el ex Presidente Uribe apostó, no sin resquemores, a que Miguel Uribe encabezara la lista del Centro Democrático y no María Fernanda Cabal quien había sido precandidata presidencial y buscaba su reelección. La vallecaucana decidió entonces ocupar el último lugar y a la final, fueron los dos más votados no solo de su partido sino de los más votados entre todo el espectro político.

Miguel Uribe obtuvo 225 votos, María Fernanda Cabal 206 mil y Alirio Barrera superó los 100 mil l y después de ellos el número de votos de la lista cayó de manera significativa. Lograron 13 curules constituyendo una bancada sólida de oposición con fuerza discursiva y consistente en sus votaciones. La votación número 14 fue la de sucreña María Angélica Guerra López, quien obtuvo más de 40 mil votos se quedará con la curul que ocupó durante tres años Miguel Uribe.

Nacida en Montería, es arquitecta de profesión con vocación hacia el trabajo social, vinculada a dos reconocidas casas políticas en Sucre: los Guerra Tulena y por el lado materno con los López Gómez. Su papá es Joselito Guerra de la Espriella hermano de los senadores María del Rosario y Antonio quien perdió su curul condenado por el escándalo de Oderbrecht. Su mamá, Ana María López es hija del ex gobernador de Córdoba, Jesús María López Gómez, quien le vendió finca El Ubérrimo a Álvaro Uribe Vélez en 1982 quedando desde entonces arraigado a la región y a Córdoba tanto como a su natal Antioquia.

Esta es la votación de los senadores del Centro Democrático en la que María Angélica Guerra aparece en el 14 lugar

Ahora se espera que el Consejo Nacional Electoral notifique la vacancia de la curul que ocupó tres años Miguel Uribe Turbay y la elección de María Angelica Guerra, un asunto que el Centro Democrático ha manejado con prudencia dándole el espacio que se merece el duelo y el homenaje de quien se proyectaba como una de las figuras políticas más promisorias del Uribismo, y así lo vio siempre el líder natural de la colectividad, el ex presidente Uribe, quien muy a primera hora del 11 de Agosto expresó su dolor con este trino.