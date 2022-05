El uribista que se convirtió en el ángel de los colombianos en España

Por: Juan Duarte |

mayo 11, 2022

Si hay un nombre que suena en Colombia, en sectores políticos, por haber liderado el uribismo en España y que se caracteriza por su firme lealtad y fidelidad en el país ibérico al expresidente Álvaro Uribe, ese es el abogado Néstor Laso.

Néstor, español de origen y con la nacionalidad colombiana por adopción, si bien se ha alejado de la política activa colombiana, tras su exitosa etapa en España, llevando el mensaje del expresidente Álvaro Uribe ante medios de comunicación y políticos españoles, se está dedicando en la actualidad full time al desarrollo de su despacho de servicios profesionales, BUFETE LASO | ABOGADOS.

Dicha firma de servicios jurídicos si bien tiene carácter multidisciplinar, principalmente, en las áreas de derecho civil, mercantil y bancario, acredita una fuerte inclinación por el área migratoria, no en vano el citado letrado hispano–colombiano, es una autoridad en España, en el derecho de extranjería y migratorio. Así, es miembro de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Cantabria (España), al cual pertenece y ha sido profesor universitario en dicha disciplina en el ámbito laboral y ha pronunciado charlas y escrito artículos sobre dicha materia.

La firma tiene en el área de Global Mobility, tanto en el aspecto jurídico como de consultoría migratoria, una disciplina preferencial que abarca la tramitación de homologación de títulos universitarios y no universitarios ante los Ministerios de Educación y Universidades en España, el derecho de extranjería, consistente en la gestión de permisos de trabajo, residencia y nacionalidad por todas las variantes y la búsqueda de empleo en España y contratación laboral en origen, para médicos, enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, etc., y hospitales, clínicas privadas, residencias geriátricas, centros asistenciales, etc., de diversos puntos geográficos del país europeo.

Muchos ya han sido los egresados del sector salud colombianos que han confiado en dicha prestigiosa firma. Así Jorge Roberto Peñalte, Médico de Medellín, manifiesta su experiencia y nos dice:

“Solo tengo palabras de agradecimiento hacia BUFETE LASO y su director, el abogado Néstor Laso, a quien confié la gestión de homologación de mi título de Medicina en España y en plena pandemia me resolvió el trámite a pesar de dicha situación excepcional. Además me hizo el proceso de búsqueda de empleo e incluyó mi candidatura en diversas bolsas de trabajo de empresas sanitarias, siendo contratado por una prestigiosa empresa de salud española y me hizo después todos los trámites migratorios ante la Oficina de Extranjeros de España. “

Misma opinión positiva transmite Maritza Contreras, enfermera de Barranquilla, quien expresa: “Que BUFETE LASO y el Abogado Néstor Laso, me cumplieron a rajatabla, lo pactado. Y actuaron muy seriamente conmigo en todo momento. Yo no tenía homologado mi título de enfermera en España, requisito necesario para poder acceder a las ofertas de trabajo para mi profesión, Néstor me lo tramitó y en la firma presentaron mi hoja de vida ante diversas instituciones sociosanitarias y una residencia geriátrica, finalmente me contrató como como profesional de enfermería. Dicha institución geriátrica a su vez me cedió vivienda gratuitamente, en un apartamento existente en las propias instalaciones, durante los cinco primeros meses y me ofreció manutención en el propio centro, con lo cual mi salario se multiplicó. Es una firma absolutamente confiable”.

“ BUFETE LASO tiene unos honorarios asequibles, para lo que rige el sector, según nos dice su abogado–director, Néstor Laso. Así, el egresado, paga los honorarios íntegros de los trámites de su homologación de título, que la firma gestiona directamente en España ante el Ministerio correspondiente, que ascienden en total a 500 Euros más IVA, al cambio, 2,5 millones de pesos colombianos con tasas administrativas incluidas. Importe total que se paga por el profesional sanitario al iniciar el trámite. Y en materia de la búsqueda de trabajo en España, contratación en origen y gestión de permisos de residencia y trabajo de extranjería, los honorarios son compartidos, entre la empresa española y el profesional, pues éste se beneficia de la contratación inicial en España, entre otras cosas, para adquirir futuros derechos de residencia y ciudadanía, tanto de él como de sus familiares.

En total, los honorarios de nuestro despacho a liquidar por el profesional colombiano, quien desee adherirse a todas las fases del proceso ascienden aproximadamente, más o menos, a 6,2 millones de pesos, a pagar según va avanzando el mismo, nunca el total desde el inicio, salvo en lo de homologaciones de títulos, ya expuesto, al ser cada una de las fases autónomas e independientes.

Nuestros honorarios totales antedichos equivalen, al cambio actual 4.200 COP/€, para un médico o enfermera aproximadamente a 15 días de trabajo en su puesto de trabajo en España y nuestros resultados de gestión, les sirven a dichos profesionales sanitarios para toda una vida y beneficia no solo al interesado sino también a su familia. Por ello entendemos que es un servicio que no es caro, pues son múltiples tanto los beneficios a obtener como los beneficiarios de esa percepción de derechos. En España, un médico gana aproximadamente al cambio al mes 14 millones y una enfermera, 10 millones de pesos colombianos, más prestaciones sociales.

Somos absolutamente claros y transparentes en nuestras condiciones y proceder”.

Néstor manifiesta que tras la pandemia son muy numerosas las vacantes en España en el sector sanitario y geriátrico privadas y con buena retribución y que próximamente la firma hará una importante convocatoria para homologar títulos de profesionales sanitarios colombianos en España y está gestionando para sus clientes una bolsa de trabajo en hospitales, clínicas y residencias de la tercera edad, españolas, pues los profesionales sanitarios colombianos están muy bien valorados en España, dado su compromiso, responsabilidad y nivel de formación.