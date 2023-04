La reputación del Dalai Lama ha ido en decadencia. Tras su último escándalo por el video donde le pide a un niño que le chupe la lengua, el líder del budismo ha pedido disculpas pero no ha sido suficiente. La comunidad ha buscado más pruebas sobre sus extraños comportamientos y ha encontrado varias.

|Ver también: Escándalo: el Dalai Lama intentó meter su lengua en la boca de un ...

En el año 2016 se realizó un programa televisivo con Lady Gaga y el Dalai Lama, durante el show se ve como el hombre toca inexplicablemente la pierna de la cantante estadounidense. Pero este no es el video más escandaloso, se encontró también un video donde el líder religioso toca a una niña constantemente y ella se nota incómoda.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023