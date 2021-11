El último descaro de James Rodríguez: irse de la convocatoria en helicóptero privado

La Federación no se va aguantar su falta de compromiso y lo frenaron en seco ante sus planes personales en Brasil. No respeta a Rueda ni a sus compañeros

Luego de un año James Rodríguez finalmente volvió a la Selección Colombia. Su ausencia por lesiones lo tuvo bastante tiempo fuera de la tricolor y luego de recuperar ritmo de juego en Catar, Reinaldo Rueda por fin lo tuvo en cuenta para la doble fecha de eliminatorias.

James tenía muchas ganas de regresar al equipo desde hace tiempo, pero parece que igual no estaba enfocado al 100% y tiene su mente lejos del fútbol. Según informaciones del portal Globo Esporte de Brasil, James fue de los primeros en llegar porque luego tenía programadas dos cenas en la ciudad de Sao Paulo el jueves 4 y viernes 5 de noviembre, a más de 60 kilómetros del lugar donde está concentrada la selección.

Estas dos cenas serían planes totalmente personales del 10 que nada tienen que ver con la Selección. Para asistir a ellas rápidamente, se dice que habría alquilado un helicóptero privado que lo llevaría desde el lugar de concentración a la ciudad. Según Globo Esporte, "la Federación Colombiana de Fútbol se enteró de que iba a São Paulo en las dos noches y se puso en contacto con el deportista para pedirle información sobre los compromisos. James decidió cancelar los eventos privados".

Los dirigentes de la Federación y el cuerpo técnico se habrían molestado con James y su actitud desinteresada con la selección, por lo que presionaron para que el colombiano cancelara sus planes. Al final el 10 no tuvo opción y canceló, pero su intención era dejar tirada a la selección durante dos noches para irse a cenas con invitados que no se conocen. Ningún otro jugador tenía pensado algo así, lo que en parte le da la razón a muchos que creen que su foco principal ya no es el fútbol y tiene la mente en otro lado.

