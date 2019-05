El Tino Asprilla; morboso, acosador y pervertido en redes

Gran atención despertó el fin de semana pasado una entrevista de Esperanza Gómez. La actriz porno confesó que en más de una ocasión el Tino Asprilla le ha hecho propuestas indecentes. Sin embargo, nunca las ha aceptado. El Tino reaccionó en su cuenta de twitter y compartió la noticia con un mensaje donde se burlaba de la situación:

Esperanza, recuerda que tú eres lo último que se pierde. Jajaja! Cuando quieras, pásate por mi finca, que no es pa’ eso. 😎 https://t.co/kZQMP3qTcU — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 13 de mayo de 2019

El trino recibió miles de retuits y me gusta en pocas horas. No obstante, Esperanza Gómez no es la única mujer que ha sido morboseada por el tino en redes sociales. Solamente la semana pasada, Melissa Martínez, presentadora de deportes, recibió un incómodo comentario del ex futbolista en su cuenta de Instagram. La periodista compartió una foto de espaldas mirando frente al mar con una salida de baño medio transparente. “¡Qué sombrerote tenés! ¡Uff!” fue lo que atinó a decir el Tino. El comentario molestó a la presentadora al punto que borró la publicación y cuando sus compañeros en tv le preguntaron por el tema solo dijo “Si viene como fichaje el ‘Tino’, no me pongan en el mismo combo, por favor”

Ver esta publicación en Instagram Mientras tanto el Tino atacando… Una publicación compartida de Fútbol Sin Límite (@futbolsinlimite) el 28 Abr, 2019 a las 2:41 PDT



La ex senadora Aída Merlano también fue víctima del acoso del Tino. Cuando se conoció la noticia de que la Corte Suprema la investigaría por compra de votos, el ex futbolista le puso su casa a la orden por si le daban casa por cárcel:

Si le van a dar casa por carcel, les ofrezco la mía ☺️ pic.twitter.com/husbuFsDpJ — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 6 de abril de 2018

El año pasado las redes sociales se conmocionaron por las declaraciones donde el Tino pedía que dejaran libre a Liliana Del Carmen Campos, reconocida proxoneta en Cartagena. “Sin la madame Cholón ya no es nada (…) 400 niñas desempleadas, eso es mucha gallada” dijo en ese momento.

