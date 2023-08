El terrible infierno que está viviendo Tomás Ángel en Atlético Nacional

En el último partido de Atlético Nacional frente a Atlético Bucaramanga las ausencias estuvieron a la orden del día. El caso de Kevin Mier, Nelson Deossa y Cristian Zapata llamó la atención de los fanáticos; pero quien abrió un sinfín de especulaciones fue el joven delantero del equipo, Tomás Ángel. El atacante no estuvo convocado para el compromiso e inmediatamente se habló de un posible veto. El encargado de dar la noticia fue Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio, quien aseguró que al hijo de Juan Pablo no querrían renovarle el contrato.

Después del partido que terminó con victoria para el verdolaga, el comunicador aseguró que alguien cercano al equipo le había hablado de un posible veto a Tomás Ángel y por eso no había estado entre los convocados. La decisión habría sido desde las cabezas del club, quienes, supuestamente, tampoco están interesados en renovarle el contrato al jugador paisa.

Gracias por el crédito, pero ojo, yo no aseguro qué hay un veto o digo que esa sea la razón y mucho menos es mi versión… Simplemente doy la información que una fuente me suministra, pero en el mismo video prometo indagar sobre el tema. Las fuentes del Club me dicen que es una… pic.twitter.com/Cpk4lieIAj