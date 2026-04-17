- El temor de Cepeda ganador en primera vuelta

VIDEO. El tópico del Profe- Cepeda renuncia delíberamente a asistir a los debates. Él sabe que en los debates no puede ganar. que pierde. El no es un hombre caracterizado por su poca competencia para oratoria. Él lo ha hecho en el Senado y no lo hace mal, sino que es un astuto. Es un astuto y como es un hombre dogmático y obsesivo compulsivo, le es muy difícil eh fingir otra cosa. Fingir que es un demócrata. llegar de sus labios que va a respetar la inversión privada, que aquí no va a haber, él no es capaz de de decir eso si fueran mentiras, sino que es un hombre cegado en su objetivo, llegar al poder y convertir este país en un país de capitalismo de estado, que es lo que hace el socialismo, porque el socialismo como proyecto a nivel mundial está fracasado.

Rusia no es un país socialista, es un país capitalista manejado por un mafioso, Putin. China es un país imperialista manejado por el emperador Xi Jinping que hace préstamos internacionales supuestamente distintos a los americanos y son peores porque se queda con los recursos naturales. El socialismo de Venezuela, que era un socialismo mafioso manejado por Maduro y su bandola Diosdado, Padrino, los que todavía dejó allá inexplicablemente Trump y Cuba, un país que está cocinando con leña-

Entonces, el socialismo al que nos va a llevar Cepeda, es peor que el de Venezuela. Es horroroso porque el hombre es obsecado con eso, Entonces no va a los debates, eso no le quita votos. ¿Qué voto le va a quitar? Si es la gente del pueblo, los desempleados, los que van a votar por él y Petro le subió el salario mínimo 23 %. Así ese salario mínimo se lo coma la inflación que ya se lo va a comer. Petro es un populista y un demagogo brutal. Es un hombre que le quedan 4 meses para acabar de saquear este país porque es un tipo sin escrúpulos. Petro no tiene límites de nada.

El temor que yo tengo y he venido denunciando es la ganada de Cepeda en la primera vuelta, ¿culpa de quién? De la división de la derecha, entre la Palomita y y el Abelardo de la Espriella. Abelardo va muy bien vestido y es costeño sabroso, sabrosón y no más. ¿Qué idea tiene él para transmitir? No es una persona formada intelectualmente, es un dicharachero y un playboy y sabe meterse en negocios grandes de abogado, pero ese no es el hombre para manejar a Colombia.

Uno en política no puede escoger sino lo menos malo, Y lo menos malo es Paloma. Entonces yo voy a votar por Paloma, pero no con los ojos abiertos, sino con las narices tapadas. ¿Por qué Petro deja el país en ruina? Yo no creo que la Paloma en un año levante esto, pero por lo menos pone un torniquete al desangre.

Petro ahora va a nombrar al super tramposo que es Daniel Quintero de Superintendente de Salud. Por favor, les quedan 550,000 millones para robarse y van a tener muchos escrúpulos. Muy peligrosas las próximas elecciones. Muy difícil, no imposible, pero muy difícil atajar a a Cepeda. Voy a decir lo que pienso. Voy a decir el tigre, el llamado tigre, tigre de papel, Abelardo debería renunciar y dejar un solo candidato. Esa es la única forma de tratar de parar a ese señor en la primera vuelta. Todos los votos que saque Abelardo son votos que indirectamente van a favorecer a a Cepeda. Así lo digo de frente. Por hoy dejo ahí.

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