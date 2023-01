¿El técnico de Colombia odia al Nacional? El desprecio al hijo de Juan Pablo Angel

Después del increíble gol que se perdió el delantero Ricardo Caraballo contra Brasil todos se preguntan ¿Por qué no llevaron a Tomás si era el goleador del equipo?

No hay derecho a que se acribille como se hace con Ricardo Caraballo por perder un gol increíble contra Brasil. Lo más importante en una selección sub-20 no es quedar campeón ni aplastar a los rivales sino formar jugadores para el futuro. De eso se trata, es un semillero. Las imágenes del gol errado aún traumatizan a los colombianos que están siguiendo el suramericano.

La familia de Caraballo debe estar pagando mucho por tenerlo ahí, mucho petardo. pic.twitter.com/gPZvkww58Z — Ariel. (@Lobotomia___) January 26, 2023

Las burlas no han parado, pero lejos de acabar con este muchacho lo que sí hay que preguntarse es, ante la poca eficacia de este equipo, un mal endémico en nuestro fútbol, ¿Por qué no se llevó a Tomás Ángel? Si, el hijo de Juan Pablo no la rompe con Nacional, es un pelado de 19 años, pero en el proceso sí que lo ha hecho hasta el punto de que es el gran goleador del equipo de Cárdenas:

El hincha promedio anti Nacional es tan hijueputamente bruto que dice que es mejor tener a Caraballo que a Tomás Ángel que es el goleador del proceso. Pobre gente tan violada y atrofiada. pic.twitter.com/TZ3mMszMK8 — Ares (@Gandolfini1988) January 26, 2023

Si Colombia empata contra Argentina clasificará al hexagonal final. Entonces Caraballo podrá vengarse.