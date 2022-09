¿Cómo ha hecho Germán Escallón para sobrevivir al desprecio de Caracol y RCN?

.Publicidad.

La vida de este reconocido actor de 62 años gira en torno al mundo femenino, así lo considera él desde su nacimiento, lo que pocos saben es que este talentoso hombre tiene una filosofía de cuidado y protección a su familia, lo que incluye velar por su tía y su madre quien padece alzhéimer.

Es él quien como hijo único protege a estas dos mujeres tan significativas en su vida.

Durante la entrevista nos descubrimos que el talento de Germán traspasa los escenarios y que en las paredes de su hogar reposan obras de arte como “A la memoria del muerto” y “La Dolce Vita”; a pesar de su talento para la pintura, dice no tener por el momento intención de exponer u ofertar sus obras al público.

Germán nos contó sobre su vida:

¿Aparte de “N.N.” que otro papel considera muy significativo para su carrera?

Han sido varios dramáticos, mi debut en el cine con “María Cano”, “El pasado no perdona” “El doctor Mata”. Han valido portadas de revistas especializadas con “Las Muertes Ajenas” y “Fronteras del regreso”.

Para mí fue sorpresivo y regocijante, cuando después de interpretar una escena en “Lalás Spa”, los actores me aplaudieron.

Eso fue un honor extraordinario, sorprendente, de gran alegría y que lo recordaré por el resto de mi vida.

¿Siente que el personaje de N.N. lo encasillo?

Cuando me retiré de “N.N.”, era precisamente para no quedarme haciendo solo ese personaje, ganar bastante dinero, pero también el riesgo de mantener el alto nivel de la serie.

No puedo decir que quedé encasillado, puesto que he sido llamado por varias productoras y directores para formar parte del elenco, con personajes muy diferentes a “N.N.”, en algunas muy significativas con roles destacados.

También protagonizado en canales regionales y hasta participado en miniseries ganadoras de convocatorias y smartfilms.

Actualmente después de la precaria pandemia ya empiezan a haber propuestas.

¿Le han propuesta hacer una secuela de N.N.?

En principio la gente me lo solicita. Un productor me propuso secuela de “N.N.”, creo que hubo un malentendido y no se concretó.

He diseñado posibles retornos de Nerón Navarrete, con desarrollo sobre la realidad contemporánea.

Pero varias veces he considerado que ese regreso es delicado, porque hay que ser cuidadoso con las segundas partes, aunque conservo mi capacidad corporal, también consulto al espejo y aunque no aparento menos edad, y algunas personas me dicen que “no he cambiado en mi aspecto”, sigo dudando y tratando de ser muy objetivo en que tampoco soy un Dorian Gray.

Por demás, me gustaría retornar con una película o miniserie, pero como he dicho, hay que tener en cuenta el carácter internacional de las producciones actuales, “N.N.” es conocido solamente en Colombia.

¿Qué época que ha sido la más difícil en su carrera?

Debido a los designios de la vida, mi carrera se ha cifrado en la televisión.

Épocas difíciles son constantes en esta profesión cuando hay temporadas de aguda escases económica, como en la segunda parte de los años 90 y período entre el 2014 y mediados del 2016.

En este momento también está muy escaso el trabajo. Por ello siempre hay que tener el recurso, pedagógico, o la gestación dramatúrgica teatral para sobrevivir.

¿Cuál ha sido la mejor época de su carrera?

Así mismo, las afortunadas cuando tuve muy buena acogida del público como actor invitado en el Teatro Libre para interpretar un personaje coprotagónico, fuimos dirigidos por un director francés especializado en comedia francesa.

También en mi debut en televisión, muy bien recibido por personalidades de la pantalla y gané el premio Catalina al actor revelación.

Otros desempeños que me han llevado a ganar el premio Simón Bolívar a guion original por “Amar y Vivir” y Tv y Novelas por “N.N.”. Y otras ocasiones en que ha sido reconocido mi labor actoral, y por la parte dramatúrgica por Telefutura.

Además, la acogida que tuvimos cuando fui invitado a escribir, dirigir y actuar en la obra de género cabaret “Qué Carajo”.

¿Qué otra historia escribiría, con la fuerza y la realidad que le impregno a amar y vivir?

Si tengo diseñado, esqueleteado y escrito algunos proyectos, más aún ahora que las plataformas streaming, dan la posibilidad de miniseries.

El que tiene más perfil semejante a “Amar y Vivir” es más osado por la fusión de dos géneros contrastantes, pero eso sí, muy accesibles para el espectador, al que hay que considerar más internacional.

La dramaturgia es más exigente y al que he trabajado más. Es la profesión y como cualquiera, el medio de subsistencia.

De todas maneras, considero que la realización de teatro le da más sentido de propiedad a uno, independencia, aunque también hay muchos grupos, pero la posibilidad de las redes sociales da para un manejo fuerte de difusión.