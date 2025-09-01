El show de Uribe Londoño, convencido de que la lástima da votos, aspira ser presidente de Colombia

Por: Fabio Andrés Olarte Artunduaga |

septiembre 01, 2025

El pasado 26 de agosto, frente a la estatua de Rafael Núñez que está en el Capitolio Nacional, el señor Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, presentó públicamente su candidatura a la Presidencia de Colombia. A través de un discurso en el que usó sin vergüenza la memoria de su hijo. El antioqueño de 72 años se dedicó íntegramente a adular con descaro al expresidente Uribe Vélez. Aunque intentó autodefinirse como un “factor que ayuda a consolidar la unidad nacional”, para nadie es un secreto que no ha logrado siquiera ser bien recibido por el resto de precandidatos del uribismo, como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, a quienes el anciano les huele bastante feo, pero además intentó clavarle el cuchillo cada vez que pudo al Gobierno actual. ¿Acaso eso es lo que él entiende por unidad? ¿Ser odiado por sus copartidarios y lanzar dardos venenosos contra sus opositores políticos? ¡No sería malo que alguno de los senadores que lo acompañaron en el evento le regale un diccionario al caballero!

No contento con tratar de sacarle provecho al crimen que acabó con la vida de su hijo, metió en el baile a la memoria de su exesposa, Diana Turbay, asesinada a manos de Pablo Escobar, primo de José Obdulio Gaviria, ideólogo del partido Centro Democrático, al que Uribe Londoño pertenece. ¿Será que cuando don Miguel se reúne con Álvaro Uribe no le pregunta por su relación con el hombre que mató a su esposa? Me imagino que no, porque al expresidente nunca le ha gustado que se toque ese tema, pero lo que sí le gusta es que digan que él ha sido el colombiano más importante de la historia, así que creo yo que eso es lo que le dice cada vez que se reúnen. Pero como la lambonería de Uribe Londoño no conoce de límites, en medio de su discurso se comparó con Uribe Vélez por, según él, haber sido “juzgados por un delito que nunca existió”.

Bien asesorado, en un país donde todavía pesa más la camándula que la razón, se animó a invitar a los colombianos a caminar con él y con Dios, para salvar a Colombia, aunque no aclaró si de lo que la iba a salvar era de los alienígenas o del cáncer. “Nadie será excluido de este futuro”, sentenció más adelante, a pesar de que a los representantes del Gobierno les cerró las puertas del velorio de su hijo, hace apenas unos días.

Luego, señaló que sabía que estaba en la mira de los que cegaron la vida de Miguel Uribe Turbay, pese a que hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor intelectual del asesinato del senador del Centro Democrático. De seguridad, por supuesto, habló casi todo el tiempo. Sin embargo, de temas como la salud y la educación no mencionó palabra, y no es para menos: a él y a los de su clase social, esos temas no les importan porque piensan en Harvard y saben que, cuando la enfermedad los busque, tendrán a su disposición todo un piso de la Fundación Santa Fe.

En definitiva, y para no extenderme más, lo que nos quedó claro a los colombianos con su presentación de campaña es que la misma no tiene otra base que la del oportunismo. Él y sus compinches buscan quedarse con la Presidencia de Colombia aprovechándose de la lástima y la fe de millones de paisanos que, abrumados por los grandes medios de comunicación, sintieron la muerte del senador Uribe Turbay más cercana que cada uno de sus propios familiares.

