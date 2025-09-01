Caricatura: Discusiones abiertas y alianzas

Iván Cepeda lanzó su candidatura presidencial mientras carga con señalamientos de sectores que lo vinculan con las FARC, acusación que él niega

Por: Eduard López |

septiembre 01, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.