 Caricatura: Discusiones abiertas y alianzas
Iván Cepeda lanzó su candidatura presidencial mientras carga con señalamientos de sectores que lo vinculan con las FARC, acusación que él niega

Por: Eduard López
septiembre 01, 2025
