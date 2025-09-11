El secreto mejor guardado de una agencia que se expandió desde Bogotá hasta Cartagena

En un mundo saturado de mensajes y marcas que compiten a gritos por la atención, la confianza se ha convertido en el activo más valioso. No se compra ni se improvisa: se construye. Esa ha sido la filosofía de Zebra Group, la agencia de comunicación estratégica y relaciones públicas que, a lo largo de 18 años, ha demostrado que la credibilidad es el único camino para generar lealtad.

Lo suyo no ha sido adornar discursos, sino conectar con propósito. Con más de 500 eventos realizados, 300 producciones audiovisuales y 10.000 impactos en medios que han llegado a más de 20 millones de personas, la agencia se ha posicionado como un engranaje clave en la construcción de marcas sólidas. Su portafolio 360° integra mercadeo digital, experiencial, de influencia, consultoría y free press, garantizando no solo visibilidad, sino coherencia en cada paso.

De Bogotá a Cartagena: un crecimiento con propósito

Hoy, Zebra Group da un paso más en su historia: la apertura de una oficina en Cartagena, con la que busca acercarse a sus clientes en la región Caribe. No se trata solo de presencia geográfica, sino de un compromiso con acompañar a las marcas en cada territorio, conociendo sus dinámicas y conectando con sus públicos de manera genuina.

El historial de la agencia habla por sí solo. Ha acompañado a gigantes como Amazon Music, Stellantis, Jeep®, Fiat, Peugeot, Hyundai, RAM, Volvo, Banco de la República, Ecopetrol y Cinemark, así como a figuras deportivas como Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina. Sus casos recientes, como el lanzamiento del Volvo EX30 y XC90, la convención regional de Stellantis y el debut del Jeep Renegade en Cartagena, son muestra de su capacidad para innovar con experiencias inmersivas que trascienden la simple promoción.

Relaciones que inspiran

Para sus directoras, Angélica Ariza y Bivian Ariza, la clave está en la coherencia y la visión a largo plazo. “El diferencial está en dar coherencia a cada acción, construyendo relaciones genuinas que se fortalezcan con el tiempo”, asegura Angélica. Bibian complementa: “Formarse, medir, optimizar y garantizar un retorno real va más allá de seguir tendencias: se trata de anticiparse y evolucionar desde la escucha y la observación”.

Zebra Group lo tiene claro: la lealtad no se impone, se inspira. En una industria acostumbrada a la inmediatez, su apuesta ha sido demostrar que las relaciones públicas son el corazón de la comunicación estratégica con propósito, porque generan servicio, creatividad y credibilidad para construir vínculos sostenibles.

