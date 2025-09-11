El gigante televisor JVC que Falabella tiene con el 60% de descuento y queda en menos de un millón

El almacén chileno está vendiendo este televisor de 43" que originalmente cuesta más de 2 millones y se convierte en una de las ofertas más llamativas

En un mercado donde los descuentos aparecen y desaparecen casi con la misma velocidad con la que se cambia de canal, hay una oferta que ha logrado destacar entre la multitud: el televisor JVC de 43 pulgadas que Falabella puso en promoción con un 60% de descuento. Un precio que bajó de los $2.200.000 a los $900.000 y que, por estos días, se ha convertido en tema de conversación entre quienes están pensando en renovar su sala.

El interés que despierta esta promoción no se reduce al simple cálculo matemático de un descuento. Hay algo más detrás: el peso de una marca que da confianza, un tamaño que se acomoda a distintos espacios y un precio que, en tiempos de cuentas ajustadas, se siente como un alivio. El televisor JVC de 43 pulgadas se ubica justo en ese punto medio que atrae a dos tipos de compradores: los que buscan un aparato práctico para espacios pequeños y los que quieren convertir la sala en un lugar de encuentro familiar sin tener que pagar cifras desorbitadas.

Su pantalla LED con resolución Full HD se presenta como la puerta de entrada a imágenes nítidas y colores vivos, capaces de acompañar desde una maratón de series hasta un partido de fútbol o la intensidad de un videojuego.

Estas ofertas también son una promesa: la de acercar productos de buena calidad a quienes, de otra manera, los verían como un lujo lejano

También son una forma de recordarles a los consumidores que aún es posible acceder a productos de buena calidad sin sentir que la billetera queda vacía. En este caso, Falabella encontró la manera de poner sobre la mesa una promoción que habla tanto de la competencia feroz en el mundo de los televisores como de la necesidad de ofrecer precios más humanos en un tiempo en el que cada peso cuenta.

Entre tantas promociones que se evaporan en cuestión de días, este televisor JVC de 43 pulgadas parece haberse ganado un lugar especial: el de una oportunidad concreta, casi inmediata, de transformar la experiencia en casa sin sacrificar el bolsillo.

