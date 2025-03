El secreto fue revelado: cuánto le pagó Cristiano Ronaldo a Kevin Roldán por un show privado

.Publicidad.

El cantante colombiano Kevin Roldán reveló recientemente detalles sobre su participación en la celebración del 30º cumpleaños de Cristiano Ronaldo en 2015. En una entrevista con Radio Marca, Roldán compartió cómo surgió la oportunidad de actuar en la fiesta privada del astro portugués. Según el artista, su padre le informó sobre una presentación en Madrid que coincidía con una fecha ya programada en México. Al enterarse de que la solicitud provenía de Cristiano Ronaldo, Roldán no dudó en aceptar, a pesar de los ajustes que implicaba en su agenda.

¿Cuánto recibió Kevin Roldán?

El cantante también reveló la suma que recibió por su actuación en la fiesta privada en una entrevista en radio nacional. Aunque generalmente prefiere no hablar de cifras, mencionó: “Bueno, no quería decirlo, pero hace poco me preguntaron en una entrevista en España y fueron 250.000 euros”. Cifra que equivale actualmente a poco más de $1.100 millones de pesos colombianos y, a pesar del alto costo, Cristiano no dudó en realizar el pago.

Además, también recordó que, durante la celebración, James Rodríguez lo animó a unirse a la fiesta y bajar del camerino donde se encontraba esperando su turno para cantar. “James sube al camerino y me dice ‘Ey, pero esto es una fiesta, ¿por qué no bajas? Cris te está preguntando’. Pero yo le dije que no porque había ido era para hacer mi show. Yo soy muy respetuoso y no me voy a meter a una fiesta”, afirmó el reguetonero.

La polémica fiesta de Cristiano Ronaldo

La fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo en 2015 fue muy popular, no solo por la presencia de Roldán, sino también por la repercusión mediática que generó. Incluso, Gerard Piqué, durante la celebración del triplete del FC Barcelona, pronunció la frase "Kevin Roldán, contigo empezó todo", en alusión a dicha fiesta. Esta declaración fue interpretada como una broma sobre la supuesta crisis que atravesaba el Real Madrid en ese periodo.

Además de su experiencia en la fiesta de Ronaldo, Kevin Roldán expresó su admiración por el futbolista, destacando su disciplina y legado en el deporte. El cantante también compartió su entusiasmo por su actual gira en Europa y la reciente paternidad, aspectos que han marcado positivamente su vida personal y profesional.

