El secreto de Calzatodo que lo ha hecho crecer en la era digital

El cierre de la cadena Payless en Estados Unidos es un ejemplo de lo que puede ocurrirle a las compañías que no saben adaptarse a la transformación digital de los últimos años. Así lo considera Jesús Mejía, quien desde hace 14 años es Gerente de Calzatodo, cadena caleña que tiene 160 locales en 37 municipios en todo el país. Una de las decisiones que han facilitado el crecimiento de la compañía fue empezar a vender online. La página se habilitó para vender en febrero de 2017 y desde entonces las ventas empezaron a crecer dos dígitos por mes. Aunque hoy día las ventas digitales no superan el 1% del total de la compañía, Mejía no tiene duda que el futuro está en el mundo digital.

Calzatodo es una compañía que tiene 40 años vendiendo zapatos a los colombianos. Por lo tanto, entender las dinámicas del mercado actual para estar a la vanguardia es uno de los grandes retos que la era digital trae para esta empresa. La venta de zapatos por internet es una tendencia que apenas está empezando. En el país todavía hay clientes que no sienten la suficiente confianza pues temen recibir un producto diferente al que vieron o de talla equivocada. Por lo tanto, el servicio y la atención al cliente en el medio digital son determinantes. Mejía no considera que la labor en los puntos físicos de venta y las ventas online sean dos canales aparte, sino que deben estar articulados y complementarse mutuamente.

-Publicidad.-

Uno de los principales aliados de Calzatodo para afrontar los desafíos del mundo digital es Siesa, empresa también caleña que es líder en desarrollo de soluciones tecnológicas. Después de estudiar varias alternativas, Calzatodo decidió que Siesa ofrecía las mejores alternativas para afrontar un proceso de renovación tecnológica. La principal razón para hacer un cambio en el ERP de Calzatodo fue que el crecimiento de la compañía hizo que el sistema que entonces se manejaba fuera insuficiente. Así fue como Calzatodo adoptó Siesa Enterprise, teniendo en cuenta que se trata de un programa robusto capaz de agilizar procesos y manejar grandes volúmenes de información. La relación entre ambas compañías tiene más de diez años. Samira Ibrahim, Gerente Financiera de Calzatodo también destaca la calidad del equipo humano de Siesa.

Calzatodo es una empresa familiar que se fundó en 1969 con pocos recursos. En principio vendía zapatos puerta a puerta y lentamente se convirtió en un distribuidor mayorista. Hoy día se dedica a las ventas al por mayor y al retail. Entre su oferta se encuentran zapatos para hombre, para mujer, para niños y para colegios. Ha tenido alianzas con marcas como Xoxo, Frattini y 24 Walks. Sin embargo, una de sus alianzas más exitosas ha sido con la presentadora caleña Carolina Cruz, que desde hace varios años diseña colecciones exclusivas para Calzatodo.

Publicidad.

A futuro Calzatodo quiere consolidarse como compañía líder en su sector al mismo tiempo que genera empleo en el país. La clave para mantenerse activa durante cuatro décadas ha sido conocer muy bien a la sociedad y entender las dinámicas que todo el tiempo se están renovando, más aún, en un espacio como el de la moda. Aunque la llegada de las nuevas tecnologías han implicado grandes retos para muchas compañías, y hasta el final de las que no supieron renovarse, el equipo de Calzatodo visualiza en la transformación digital una oportunidad de mejora que facilitará el crecimiento de la compañía a futuro.