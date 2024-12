El salvavidas que encontró el hijo de Juan Pablo Ángel para seguir con su carrera en Estados Unidos

Tomás Ángel, hijo de Juan Pablo Ángel, ha sido ese prospecto de jugador que ha prometido mucho, pero, hasta ahora, no ha logrado demostrar todo su talento. Tras debutar con Atlético Nacional en 2021, el futbolista sorprendió a propios y extraños; pero, con el tiempo, su regularidad fue bajando y no fue hasta 2023 que pudo tener algunos partidos importantes con el verde paisa. Aun así, al terminar su contrato se fue a Estados Unidos, buscando suerte, y aunque muchos auguraban un destino bastante difícil, lo cierto es que ha sabido mantenerse vigente, a tal punto, que ahora firmó contrato con un nuevo club y los números no son para nada despreciables.

Como es sabido, Tomás Ángel, al llegar a EE.UU., vistió la camiseta de Los Angeles FC. Sin embargo, fue contratado en modo de préstamo por Phoenix Rising FC en junio de 2024 y, luego de un semestre bastante interesante, terminó con más de 15 partidos a sus espaldas. Cuando se esperaba que fuera prestado de nuevo por el equipo angelino, una oferta llegó a la mesa y el jugador se convirtió en la nueva estrella de San Diego FC. El delantero fue intercambiado por 200 mil dólares y por un cupo en el SuperDraft de la MLS.

Con esta nueva contratación, Tomás Ángel se asegura otros 2 años en el fútbol estadounidense, donde ha alcanzado a disputar más de 20 partidos y anotar 7 goles. Además, se sigue manteniendo como una promesa del balompié nacional, gracias al bagaje que puede obtener en este nuevo equipo, que en 2025 tendrá su gran debut en la primera división del balompié gringo. Hay que recordar que, gracias a su experiencia en las divisiones menores de la selección Colombia, podría ser una alternativa para el equipo de Néstor Lorenzo, así que esta nueva oportunidad sigue siendo un salvavidas para su irregular carrera.

