- El Salitre, la Unidad Deportiva que llevan reconstruyendo 9 años al que le han sabido exprimir miles de millones

Hace años que la Unidad Deportiva El Salitre no produce noticias gloriosas. Atrás quedaron las épocas en las que podían verse las prácticas atléticas de deportistas de 13 ligas distintas de Bogotá, entre las que estaban boxeo, tenis de mesa, pesas, judo, baloncesto, voleibol, futbol sala, karate, esgrima, gimnasia y ajedrez, todas representadas por quienes se entrenaban buscando la gloria rumbo a las más altas competiciones como los juegos olímpicos o los campeonatos mundiales de atletismo.

Hoy, las frases más sonadas con las que se identifica al complejo y que se repiten una y otra vez son “elefante blanco” y “cementerio del deporte”.

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Sin embargo, al parecer, esa situación está a punto de cambiar a raiz del llamado que acaban de hacer la ministra del deporte y el contralor de Bogotá, quienes se vistieron de overol y casco y visitaron el lugar para conocer el estado de las obras.

Una historia fallida desde el comienzo

Durante la segunda administración de Enrique Peñalosa, en enero de 2016, fue posesionado Orlando Molano Pérez como director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, hoy, Molano Pérez ostenta el cargo de Director del Instituto de Desarrollo Urbano del distrito.

En aquel momento, Molano Pérez adjudicó el Contrato #2937 (27 de septiembre de 2017) a la Unión Temporal San Antonio para adelantar un reforzamiento estructural en la Unidad Deportiva el Salitre.

El objetivo de la intervención era actualizar un edificio que había sido inaugurado en 1973, registrado como Bien de Interés Cultural, y conseguir que la estructura cumpliera con las normas de sismo resistencia vigentes. Para ello se destinó un valor de $11.816 millones, con un plazo de ejecución inicial de 10 meses. Es decir, la obra debió entregarse en diciembre de 2018, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó en noviembre de 2017.

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La Unión Temporal San Antonio, quien tenía en sus manos el proyecto, estaba conformada por las empresas Ingeniería Construcciones y Equipos Incoe S.A.S., la Constructora ACF S.A.S., y la empresa Construcciones Maja S.A.S. En 2017, cuando se firmó el contrato, Maja S.A.S. aparecía registrada en la Cámara de Comercio de Cali y tenía un embargo a cuestas. Además, se encontraba en un proceso de reorganización con la Superintendencia de Sociedades.

Fallas en la interventoría y anticipos perdidos

La interventoría del Contrato #2937 de 2017 estuvo a cargo inicialmente del Consorcio SB, al cual se le entregó el Contrato #2999 de 2017. SB estaba conformado por las empresas Civing Ingenieros contratistas S.A.S. y Vallejo H Ingenieros Consultores. Civing Ingenieros Contratistas tiene su sede en la ciudad de Bogotá, en la transversal 24 # 59 – 07, fue creada el 16 de enero de 1986 y es una firma pequeña de consultoría e ingeniería. Para el año 2019, el representante legal era el señor Fabián Omar Vallejo Obando.

Por su parte, la empresa Vallejo H Ingenieros Consultores tiene su sede principal en la ciudad de Medellín en la carrera 76A 45C 82, fue creada en febrero de 2011 y es una firma pequeña dedicada a la ingeniería técnica y consultoría en construcciones.

Sin embargo, el Contrato de interventoría #2999 de 2017 fue cedido el 13 de septiembre de 2019 a otro Consorcio denominado Santa Paula, porque el Consorcio SB no cumplió con los requerimientos establecidos. El Consorcio Santa Paula, que recibió el contrato, estaba conformado por las empresas Ingeniería consultoría y Planeación S.A. Incoplan S.A. y la empresa Soliun Ingeniería S.A.S.

Para iniciar las obras de reforzamiento en la Unidad Deportiva el Salitre, la Unión Temporal San Antonio pidió un anticipo y el IDRD, entregó un anticipo de $2.874.727.669 millones, pero en agosto de 2018, comenzaron los problemas con el contratista para ejecutar las obras y pidieron al Instituto de Recreación y Deporte una prórroga de 4 meses, sin embargo, las obras fueron paralizadas en 2019 y abandonadas por la Unión Temporal que, entre el 2018 y 2019, solo alcanzó un 39 % en la ejecución.

La lupa durante la administración de Claudia López

En 2020, con la llegada a la Alcaldía de Bogotá de Claudia López, fue nombrada como Directora del IDRD la ingeniera industrial y exalcaldesa de Chapinero Blanca Inés Durán Hernández, quien inició el proceso legal sancionatorio contra la unión temporal por abandono de obra. Como la infraestructura de la Unidad Deportiva el Salitre quedó expuesta a la intemperie al parecer sufrió daños en el coliseo.

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El 11 de octubre de 2021, la alcaldía, a través del IDRD, firmó un nuevo contrato con la empresa Consultoría y Construcciones Civiles S.A. (Contrato # 2638 de 2021) cuyo objeto fue realizar el estudio de patología estructural, el análisis de calidad y funcionalidad de las obras y presentar la propuesta de intervención para la puesta en funcionamiento de la Unidad Deportiva el Salitre. El valor del contrato fue de $857.131.850 millones.

El estudio de patología realizado por esta firma determinó que las obras de reforzamiento adelantadas en la Unidad Deportiva el Salitre por la Unión Temporal San Antonio fueron ineficaces y no sirvieron para nada, porque la infraestructura quedó con graves daños en muros y columnas, aparte del deterioro causado por estar a la intemperie. La consultoría recomendó la demolición de la Unidad y la construcción de una nueva.

En diciembre de 2022, la dirección del IDRD en cabeza de Blanca Inés Durán, declaró el incumplimiento del Contrato #2937 de 2017 adjudicado a la Unión Temporal San Antonio, por demoras y por el abandono de las obras, e hizo efectiva las pólizas de cumplimiento a través de la aseguradora Seguros la Equidad; de esta forma, el IDRD logró recuperar la suma de $4.300 millones.

Adjudicación de un nuevo contrato

En octubre de 2023, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá adjudicó el Contrato # 3113 de 2023 al Consorcio Centro Deportivo 011 por un valor de $ 43.951.576.181 millones para realizar obras y actividades complementarias del Centro de Entrenamiento Deportivo, Unidad Deportiva el Salitre (UDS), cuya acta de inicio se firmó el 23 de octubre de 2023 con un plazo de ejecución de 20 meses.

Luego de 7 meses en la etapa de actividades y 13 meses en la etapa de obra, en este momento el contrato permanece en ejecución y, a pesar de que tenía fecha de finalización el 27 de marzo de 2026, debido a retrasos le fue asignada una nueva fecha de entrega para el 25 de abril de 2027.

El IDRD ya pagó la suma de $833.842.190 millones al Consorcio Centro Deportivo 011 por las obras ejecutadas a la fecha. Cabe anotar que el 10 de abril de 2026, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte reveló que, tras revisar los estudios y diseños definitivos entregados por el contratista de la Unidad Deportiva el Salitre, estos no fueron recibidos a satisfacción porque presentaban inconsistencias técnicas y presupuestales que comprometen las condiciones contractuales del proyecto, de acuerdo con lo manifestado por Katherine Amaya, subdirectora técnica de construcciones del IDRD.

Según Amaya, el Instituto detectó que el presupuesto final para la ejecución de las obras supera en más de 60 % el valor contratado, lo cual no permite avanzar en los términos establecidos.

Detrimento patrimonial y otros hallazgos

En una auditoría realizada en agosto de 2023 por la Contraloría de Bogotá, entidad que estaba en cabeza del entonces contralor Julián Mauricio Ruiz, se encontró un detrimento patrimonial por valor de $8.775 millones en la ejecución del Contrato #2937 de 20217, que se suscribió para las obras de reforzamiento de la Unidad Deportiva el Salitre. Según Ruiz, tanto el contrato de obra como el Contrato de interventoría # 2999 de 2017, tuvieron un mal manejo de los recursos públicos y afectaron el erario distrital.

En junio de 2024, el personero de Bogotá Andrés Castro Franco visitó las obras de la Unidad y dijo en ese entonces que la situación era de abandono. Aseguró Castro que las obras que debieron terminarse en junio de 2025 estaban suspendidas desde el mes de abril de 2024, debido a que no habían sido aprobadas por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), teniendo en cuenta que parte del complejo deportivo está catalogado como bien de interés cultural.

Finalmente, el pasado 22 de abril de 2026, la ministra del Deporte Patricia Duque Cruz y el actual contralor de Bogotá Juan Camilo Zuluaga Morillo realizaron una visita a las obras y encontraron que la estructura está abandonada y deteriorada, teniendo en cuenta que se suscribió un nuevo contrato para terminar y estas actividades presentan un retraso de 22 meses. La entrega final, que debió hacerse en junio de 2025, tiene un retraso de 10 meses, según el titular del ente de control. La Ministra Cruz pidió poner mano dura por parte de la controlaría a la vigilancia de dichas obras.

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