- El saboteo de Petro a la junta del Banco de la República

VIDEO. Puntos de vista. Semana signada por el saboteo que está tratando de llevar a cabo el señor Petro con la Junta del Banco de la República. Petro es un tipo antiinstitucional. En un país civilizado ya lo hubieran destituido el cargo, pero en Colombia no. Porque Colombia es un estado fallido y Colombia es un estado hipercorrupto. Entonces, en otra parte le hubieran hecho un examen toxicológico, un examen psiquiátrico. El tipo es asombroso y absolutamente llevado de su parecer. Entonces, quiere boicotear al banco, a la junta directiva del Banco de la República, porque subiò las tasas de interés, buscando controlar el fenómeno de la inflación que sigue subiendo.

Petro señala a otros como culpables y se esconde. Ahora la culpa del Banco de la República. Ha saqueado los recursos del Estado descaradamente. Todos lo han hecho, pero él más. Y ese es el gran problema que tiene de estar en la lista Clinton es obvio que tiene que tener sus platas en el extranjero. Eso es lo que lo tiene suficientemente desesperado. Segundo, y lo he dicho como 10 veces, pero no me canso de decirlo, necesita un presidente que le dé impunidad y ese se la da el señor Cepeda. Cepeda le da impunidad porque si hubiera sido Roy Barreras y se lo piden en extradición, va a despedirlo al aeropuerto Cat y lo manda esposado. Pero este otro no.

Si llega Cepeda, vamos a añorar a Petro. Es un tipo, obsesivo, compulsivo, de ideas fijas, doctrinario, mamerto de la década del 60, eh cuando el Partido Comunista Soviético existía, ya existe, el país está en manos de un mafioso que es Putin, eh, y es un país capitalista. Eh, pero en esas épocas ese miren el espejo ideal papá que era el comité central del Partido Comunista soviético colombiano, línea soviética, está creciendo, sigue adelante en las encuestas.

El temor mío es que gane la primera vuelta. Me parece que la división Abelardo y Paloma es dañina. Creo que el señor Abelardo no va a renunciar y debería hacerlo porque es un ególatra total, se viste de manera muy elegante y mantiene la barbita muy arreglada. Es decir, es el típico playboy pero no es un hombre que pueda aportar, ni siquiera tiene programas. Lo único inteligente que ha hecho es haber nombrado vicepresidente al señor Restepo que es un hombre inteligente, preparado. Veo bastante difícil la cosa y Petro de manera descarada, abierta hace campaña a favor de Cepeda.

Los organismos de control en Colombia no existen, son de papel. La Procuradurìa no es capaz de llamarle públicamente la atención, hacerle un proceso. Es que como él tiene esa inmunidad de que la comisión de acusaciones está llena de petristas, ahí no hay nada. Ahí no le va a pasar nada. No le va a pasar nada porque el país está diseñado para robar. Por ahora dejo ahí.

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