- El revolcón electoral en Norte de Santander: se quemaron los de siempre y revivieron los que no tenían opción

Las elecciones recientes en Norte de Santander dejaron algo más que simples resultados electorales: dejaron mensajes políticos. Algunos liderazgos que se daban por seguros quedaron en el camino, mientras nuevas figuras lograron abrirse paso en un escenario cada vez más competitivo. El electorado, al parecer, está empezando a enviar señales claras sobre lo que quiere —y también sobre lo que ya no está dispuesto a tolerar.

Uno de los casos más comentados es el de Ciro Rodríguez. Durante la campaña muchos creían que su lista lograría consolidarse y alcanzar una curul. Sin embargo, el resultado final fue distinto. Parte de la explicación se encuentra en una fractura política que venía gestándose desde las elecciones a la Gobernación de Norte de Santander. En ese momento, Ciro Rodríguez no acompañó el proyecto político del hoy gobernador William Villamizar y terminó respaldando el movimiento de Diego González.

En política las decisiones tienen consecuencias, y esta no fue la excepción. En la reciente contienda electoral, la estructura política del gobernador no se movió para respaldar la lista de Rodríguez, lo que terminó debilitando seriamente su aspiración. El resultado fue claro: la curul no se alcanzó y el proyecto político quedó por fuera de la representación esperada.

Otro caso que también generó debate fue el de Katherine Galván, esposa del actual representante a la Cámara Wilmer Guerrero. Su candidatura fue presentada durante la campaña como un proyecto cercano a la gente y con respaldo político suficiente para competir con fuerza. Sin embargo, los resultados electorales no acompañaron esas expectativas.

Para algunos analistas regionales, la votación obtenida refleja una desconexión entre el discurso de campaña y la percepción ciudadana. Incluso se menciona que este proyecto político estuvo respaldado por Alejandro Carlos Chacón, quien también sufrió un revés electoral importante. En la lectura de muchos ciudadanos, ese resultado es interpretado como una señal de que el electorado empieza a cuestionar con mayor fuerza ciertas alianzas y proyectos políticos que antes parecían inamovibles. Algunos sectores críticos señalan que Wilmer Guerrero y Chacón habrían priorizado intereses personales al respaldar iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, lo que habría sido percibido por parte del electorado como un alejamiento de los intereses colectivos del departamento.

Mientras algunos proyectos políticos enfrentaban derrotas, otros lograron mostrar que aún conservan capacidad de movilización. Uno de los nombres que volvió a aparecer con fuerza en el debate electoral fue el de Ramiro Suárez Corzo. Durante años se habló de su estructura política como una de las maquinarias más influyentes del departamento. Muchos analistas pensaban que ese poder electoral había llegado a su fin. Sin embargo, la participación de su hija Eimy Suárez demostró que esa estructura aún tiene presencia.

No obstante, el escenario político del departamento también mostró el surgimiento de nuevas figuras dentro de listas mayoritarias. En el Partido Conservador Colombiano, por ejemplo, se consolidó la figura de José Luis Duarte, conocido popularmente como “Cheli”. Su resultado electoral representa para muchos un nuevo aire dentro de esa colectividad en la región.

En el Partido de la U, el proyecto político del gobernador William Villamizar también logró posicionarse con fuerza. Allí destacó la candidatura de Diana Riveros, esposa del fallecido líder político Diógenes Quintero, quien obtuvo una votación significativa respaldada por esa estructura política departamental. Por su parte, el Partido Liberal Colombiano también tuvo un resultado relevante en el departamento. La lista respaldada por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, logró posicionarse entre las más votadas, con el liderazgo de Ariel Rodríguez, quien hoy encabeza esa colectividad en Norte de Santander.

Para muchos observadores políticos, el caso de Ariel Rodríguez representa una narrativa distinta dentro de la política regional. Su trayectoria busca mostrarse como un liderazgo que no proviene necesariamente de clanes familiares tradicionales. En un departamento donde históricamente la política ha estado marcada por herencias familiares, esa narrativa intenta posicionar la idea de que la política se construye con trabajo territorial y no simplemente se hereda.

Finalmente, otro de los casos llamativos fue el de Juan Felipe Corzo. Durante buena parte de la campaña, muchos analistas daban por hecho que su ciclo político había terminado y que no lograría mantener su espacio en el Congreso. Sin embargo, los resultados fueron distintos. Corzo logró conservar su curul y mantenerse en la Cámara de Representantes.

Para algunos de sus seguidores, este resultado fue interpretado casi como un “milagro político”. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, su permanencia en el Congreso también representa un reto importante. La ciudadanía suele evaluar con mayor severidad a quienes logran mantenerse en el poder, y las expectativas sobre su gestión para los próximos años serán altas. En la política regional incluso se escuchan voces que señalan que debe fortalecer su relación con los liderazgos sociales del departamento.

La historia reciente de otros dirigentes demuestra que el electorado no olvida. Un ejemplo recurrente en el debate público es el del hoy senador Alejandro Carlos Chacón, a quien sus críticos le recuerdan promesas de campañas anteriores, como la eliminación del IVA, que no se materializaron. Este tipo de episodios alimenta el escepticismo ciudadano frente a la política tradicional.

En conclusión, el panorama electoral de Norte de Santander muestra un proceso de transformación. El electorado parece estar más atento, más crítico y dispuesto a castigar decisiones políticas que antes pasaban desapercibidas.

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