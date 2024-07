El restaurante al norte de Bogotá para disfrutar de una cena elegante sin gastar mucho

.Publicidad.

En Bogotá hay una gran variedad de sitios gastronómicos ideales para ocasiones especiales, pero estos no suelen estar al alcance de todos, pues su menú tiene precios muy elevados. Sin embargo, hay algunos lugares que le han apostado a la alta cocina con precios accesibles como es el caso del restaurante temático Cuatro Cuervos, ubicado al norte de la ciudad.

Este lugar se encuentra en Usaquén (Ac 116 #17 32) y su ambiente se inspira en los bosques encantados, donde la comida, la bebida y la decoración se unen para crear una experiencia única e inolvidable.

La tenue luz de las velas, la música y la decoración rústica con ramas y hojas, lo harán sentir como si hubiera entrado en un cuento de hadas. El lugar es íntimo, perfecto para una cita romántica o una cena con amigos.

En cuanto a su carta, cuentan con un menú de degustación de diez tiempos, es decir que incluye 10 platos más un coctel y una cerveza por un valor de $170 mil. Pero también cuentan con diferentes alternativas de preparaciones como viandas para compartir por un costo de $20 mil, las viandas principales tienen un valor de $50 mil y respecto a las hamburguesas el rango de precios es de $30 mil a $45 mil.

La coctelería tiene un rango de precio de entre $30 mil y $80 mil. Su horario de atención es martes y miércoles de 12:00 p.m. a 10:00 p.m., jueves de 12:00 p.m. a 12:00 a.m., viernes y sábados de 12:00 p.m. a 3:00 a.m., los domingos de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. y los lunes no cuentan con servicio.