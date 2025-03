El restaurante de Bogotá que se metió entre los 50 mejores de Latinoamérica; esta es su ubicación

.Publicidad.

Colombia ha empezado a tomar mayor relevancia a nivel internacional en diferentes áreas. Una de ellas es la gastronómica, que, aunque siempre ha contado con figuras muy reconocidas, últimamente ha empezado a destacarse aún más en Latinoamérica. De hecho, en la actualidad hay varios restaurantes colombianos que han empezado a sumarse a importantes listas internacionales. Este es el caso de un restaurante de Bogotá, de una reconocida chef cartagenera, que hoy está entre los 50 mejores de Latinoamérica, lo que representa un gran triunfo para el país.

Leo, el restaurante de Bogotá que se metió entre los mejores 50 de Latinoamérica

Seguramente muchos ya habrán oído hablar de Leo, el restaurante de Bogotá que es insignia de la reconocida chef cartagenera Leonor Espinosa. Este establecimiento se ha hecho célebre por sus ingredientes únicos y la experiencia gastronómica que ofrece a sus comensales. Para quienes no ubican este lugar, se encuentra en el barrio Chapinero y abrió sus puertas en el año 2021. Su dirección exacta es Calle 65bis # 4-23 y ofrece una experiencia verdaderamente inolvidable.

Quienes han visitado Leo seguramente habrán descubierto que no se trata de un solo restaurante, sino de dos espacios distintos. En el primero, se encuentran las creaciones de la querida Leonor Espinosa. El segundo espacio está a cargo de su hija, Laura Hernández Espinosa. La experiencia que ofrecen incluye un menú de 8 o 12 pasos, donde los visitantes pueden disfrutar de sabores del mar, la tierra y la biodiversidad colombiana.

Para quienes buscan una opción más sencilla y casual, también podrán disfrutar de la sección liderada por Laura Hernández. Allí, los visitantes encontrarán cócteles y vinos únicos y llamativos. De hecho, este espacio fue reconocido en 2024 en la lista de los The World’s 50 Best Bars, ocupando la posición número 44. Y no ha sido el único reconocimiento que ha recibido.

Con respecto al restaurante principal, según la lista actual de The World’s 50 Best Restaurants - Latin America, Leo ocupa la posición número 10. Aunque no es el único establecimiento colombiano en este prestigioso ranking, sí es uno de los más destacados y representa una de las opciones imperdibles para los amantes de la gastronomía.

