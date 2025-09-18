El reino de la cocaína

El garrote del imperio impoluto ha caído sobre un país incapaz de entender que ante los ojos del mundo somos el reino soberbio de la cocaína

Volvimos a caer en la trampa gringa. El país que más cocaína consume en el mundo nos castiga con el látigo del desprecio porque, según ellos, los culpables somos nosotros, los colombianos, no ellos ni sus narices untadas de polvo. Gringos periqueros irredentos que buscan satisfacer su desenfreno culpando únicamente al país donde, contra todos los riesgos, fueron capaces de sembrar 300.000 hectáreas de coca y convertir modernamente su rendimiento en un 65 % más alto que hace 10 años.

Pero cometimos el error de dejarnos vender la paz de Santos y creer que el documento negociado en La Habana era capaz de acabar con el maldito negocio de la compraventa de cocaína, sin hablar de él en ninguno de sus renglones. Y como el desarrollo de esa paz endeble no la entendieron ni los capos de las guerrillas ni los gobiernos siguientes, los cultivadores y procesadores que no firmaron la paz, se desbocaron a producir protegidos por los espacios amparados que la falta de presencia del estado les entregó en bandeja. Y como el asunto trascendió y los antiguos guerrillos tornaron a reconvertirse en ejércitos de traquetos y a cambiar la ideología de Marx, negociada en La Habana, por la defensa y modernización del negocio del cultivo de la coca y su producción de cocaína, en la misma bolsa se unieron bandidos con sicarios, y exparacos con antiguos guerrillos.

En la misma bolsa se unieron bandidos con sicarios, y exparacos con antiguos guerrillos

Con la velocidad de los astutos, los traquetos modificaron entonces sus métodos, duplicaron sus siembras y cuadruplicaron su rendimiento por hectárea. Y como Petro hizo tabla rasa y los amparó con una presunta Paz Total que los dejó a sus anchas ,protegidos de los ataques de los soldados y policías, la oferta de cocaína tenía que crecer. Y más si los Estados Unidos no frenaban su consumo o eran incapaces de volverles ñatas las narices a los periqueros. Es el garrote del imperio impoluto el que ha caído sobre un país incapaz de entender que ante los ojos del mundo somos el reino soberbio de la cocaína.

