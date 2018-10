El Reinado Nacional de la Belleza no tiene quien lo televise

La crisis del reinado organizado por Raymundo Angulo parece no tocar fondo. RCN, quien tradicionalmente ha organizado y televisado el certamen de belleza más antiguo e importante de Colombia, manifestó este lunes no contar con el presupuesto necesario para transmitir el evento. El primer reinado del año, que designó representante para Miss Universo, concurso que se realizará en Tailandia a finales de este 2018, habría consumido al canal de los Ardila. Las malas noticias no terminan allí. Avianca no ofrecerá gratis su vuelo a Cartagena las reinas de cada departamento. Las Señoritas ya no estarán un mes en La Heroica, apenas lo harán durante 6 días