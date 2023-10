El regreso de las producciones viejas en los canales privados: ¿También culpa de Petro?

Por: Alvaro Andrés Cotes Córdoba |

octubre 17, 2023

Cuando un canal de televisión se ve obligado a recurrir o revivir viejas producciones, generalmente ocurren varias cosas, como por ejemplo, la atracción de audiencia nostálgica, estrategias para atraer nuevamente a los televidentes.

Sin embargo, lo más probable y lógico es porque necesitan reducir costos de producción ante unas evidentes restricciones presupuestarias. La retransmisión de programas antiguos es una forma de llenar su programación sin incurrir en los altos costos de producción asociados con la creación de nuevos contenidos.

Pero también hay un factor y el cual es la falta de ideas frescas: En algunos casos, la falta de nuevas ideas puede llevar a los canales a recurrir a viejas producciones. Esto puede ser una señal de que la industria necesita más innovación y creatividad para seguir captando la atención del público.

Ahora bien, los dos únicos canales de televisión privados de Colombia, cuyos dueños no son unos míseros pobres y nunca dejan de obtener ingresos, porque hasta tienen un circuito de ingresos que no se los permite, pues pertenecen a grupos económicos que fabrican otros productos que pagan por publicidad en sus mismos canales, nos están enviando el mensaje de que están en un momento crítico, pero no económico como ya se dijo y me atrevo a decir que de ideas frescas o creatividad tampoco, porque de seguro en ellos hay buenos y talentosos creativos, sino más bien porque de seguro han tenido una baja importante en sus ingresos o restricción a la teta a la cual casi todos los millonarios de este país, incluso los dueños de los grandes grupos económicos que existen aquí, se habían pegado siempre y que, don Petrosky, se las quitó.

¿Será que también es culpa de Petro que las producciones viejas están volviendo en los canales privados de la Tv?