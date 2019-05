El regreso de Antanas Mockus al Senado

Un mes después de que el Consejo de Estado diera nulidad a la curul de Antanas Mockus, parece que este capítulo de la vida política del país no se ha cerrado. El segundo senador más votado en la historia podrá volver al Capitolio. La decisión la dio a conocer el Consejo de Estado este jueves 16 de mayo, y la razón fundamental que tiene, momentáneamente a Mockus dentro del Congreso, tiene que ver con una solicitud de medidas cautelares, después de que el senador conociera la decisión que anulaba su elección.

De esta forma, queda suspendida la decisión del mismo Consejo que declinó en favor de la demanda de nulidad presentada por los abogados José Manuel Abuchaibe Escolar, Nesly Edilma Rey Cruz y Víctor Velásquez Reyes, quienes comenzaron la avanzada contra el cargo de Mockus.

— Antanas Mockus (@AntanasMockus) May 2, 2019



La decisión que permite el retorno provisional de Mockus la dio a conocer la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio de la cual suspende la sentencia del 11 de abril pasado que declaró la nulidad en la elección de Mockus.

Cabe aclarar que esta nueva determinación, aún mantiene la expectativa sobre la curul del senador, debido a que, justamente, su presencia en el Capitolio está supeditada a una revisión de fondo a la demanda de nulidad sobre su curul.

Es decir, se hará una revisión en detalle sobre su curul y la decisión que marginó a Mockus del Congreso durante más de un mes. Ese 11 de abril el pulso lo habían ganado los abogados Abuchaibe Escolar, Rey Cruz y Velásquez Reyes con la demanda sobre los contratos de Corpovisionarios firmados con la Gobernación de Cundinamarca, ya que en ese caso específico, Mockus oficiaba como representante legal de dicha fundación.

A partir de la salida de Mockus del Senado, el exnegociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle Lombana, entró a oficiar abogado defensor de Antanas.

Desde la llegada de Humberto de la Calle, e incluso desde antes, la defensa de Mockus ha reiterado en varias ocasiones que el senador no firmó en calidad de representante legal el mencionado contrato que le sindican con la gobernación de Cundinamarca.

Asimismo, la defensa del senador ha puesto en marcha una acción de tutela en la que argumentan, principalmente, el hecho de que a Mockus se le estarían vulnerando el derecho a elegir y a ser elegido.

De hecho, la posibilidad del retorno de Mockus al Senado es gracias a la tutela que interpuso la defensa, en la que alegó sobre la violación de los derechos de Mockus sobre el caso de haber sido juzgado dos veces por el mismo hecho. De esta forma, la magistrada Nubia Peña, fue la encargada de concederle a Mockus la medida cautelar de la suspensión de la Sección Quinta, del 11 de abril. El argumento de la magistrada fue la protección su derecho fundamental al debido proceso.

Así las cosas, la magistrada Peña, después del estudio de la tutela interpuesta por la defensa de Mockus, efectivamente, encontró la existencia de dos decisiones con dos conclusiones distintas. Es decir, a Mockus lo estaban juzgando por nulidad electoral y solicitud de pérdida de investidura. Otra de las cosas que precisó la magistrada fue que ambas se basaron de forma simultánea, teniendo como objeto la misma conducta.

Otra de las razones en las que se ha centrado la defensa en cabeza de Humberto de la Calle, obedece a que, en el caso de Mockus, se habría incurrido en la violación al debido proceso, debido a que el fallo del Consejo de Estado por medio de la Sección Quinta se hizo efectivo hace un mes, a pesar de que en la Sala Plena de dicha entidad, aún no se ha decidido si declinan en favor o no la decisión que mantuvo la investidura de Mockus, con el argumento de que los contratos no lo inhabilitaron.

Finalmente, según indica el fallo “Se requiere de una medida urgente e impostergable para que se suspendan los efectos de la sentencia y con ello los trámites para proveer la curul por la nulidad de la elección del congresista Antanas Mockus, hasta tanto se resuelva sobre la solicitud de la presente tutela”. Esta medida mantiene vivo el capítulo de la curul de senador de la Alianza Verde.

