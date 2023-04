El reemplazo flash y reforzado del vocero de los liberales en la Cámara

Los que conocen al ex Presidente Gaviria cuando ejerce como director del Partido Liberal saben que usa todas las armas electorales para mantener la bancada unida evitar que los congresistas se descarrilen por cuenta de la mermelada. Hizo sentir su autoridad frente al vocero del partido liberal en la Cámara de representantes por el departamento del Atlántico: Dolcey Torres.

No había recibido su renuncia acompañada de declaraciones mediáticas en la que expresaba su decisión de acompañar la reforma a la salud del gobierno, cuando Gaviria ya estaba nombrado no uno, sino dos voceros en reemplazo de Torres: los representantes Carlos Felipe Quintero del departamento de César y Oscar Hernán Sánchez de Cundinamarca.

La movida de Gaviria tenia urgencia porque la cohesión de la bancada es clave por el peso que esta tiene en la Cámara para la votación final que empieza por la Comisión Séptima este martes.

El representante barranquillero es cirujano de la Universidad de Cartagena, especialista especialista en Gerencia en Servicios de Salud de la Universidad del Norte hizo valer su renuncia con una sonora declaración que publicó en su cuenta de twitter.

Por coherencia con mis principios y en concordancia con mis posiciones públicas, anuncio mi renuncia la vocería del @PartidoLiberal en la Cámara de Representantes. No puedo defender posturas que no comparto, y mis convicciones me llaman a respaldar la #ReformaALaSalud pic.twitter.com/dNS4IQXKdM

