El ranking de las 15 mejores películas de 2021

Por: Cristhian Lesmes Moreno |

diciembre 31, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Se ha vuelto tradicional hacer conteos de lo mejor de cada año antes de que fenezca el conteo del calendario.

Es este año el cine tuvo como telón de fondo la pandemia y los cierres de las salas; su reapertura, hacia mitad de año significó el retorno de las proyecciones represadas, lo que nos permitió ver las nominadas al Oscar del año anterior, además de maravillosas sorpresas que fueron exhibidas en las plataformas de pago.

-Publicidad.-

De otra parte, causa sorpresa que las cintas más galardonadas en festivales como Cannes y Sitges aún no han sido estrenadas en Colombia, por lo que esperamos que pronto estén en los cines criollos, tal es el caso de: Titane de Julia Ducournau (2021), El contador de cartas de Paul Schrader (The Card Counter, 2021), El caballero verde de David Lowery (The Green Knight, 2021) y Benedetta del genial director neerlandés Paul Verhoeven (2021).

El siguiente listado corresponde a mi personal y muy subjetivo gusto personal, el orden también sigue el mismo criterio, espero que ustedes puedan también hacer su conteo o cuan siquiera comentar este.

Publicidad.

15. La noche de la bestia de Mauricio Leyva-Cook (2021). Una película encantadora que apela a la nostalgia del concierto maravilloso e histórico de Iron Maiden de 2008 en Bogotá. Esta cinta tuvo una sesión de derechos hecha por los integrantes de la banda británica quienes luego de ver el proyecto cedieron los derechos de sus canciones icónicas a condición de que en la cinta fuesen incluidas canciones de bandas de metal colombiano. Hoy el movimiento del metal es escaso y marginal, y esta entrañable película es un homenaje a aquellos buenos años de la mejor música que ofrecía esta gris y oscura ciudad.

14. La crónica francesa de Wes Anderson (The frech dispatch, 2021). Si alguien se quejaba del estilo de Wes Anderson, esta película lo exacerba amparada en su maravilloso guion y diálogos, en los que el más rutilante universo de estrellas de Hollywood da rienda suelta a un retrato divertido de la personalidad del cine clásico, tanto francés como estadounidense.

13. First Cow de Kelly Reichardt (2021). Gran película que maestra las peripecias de supervivencia de los primeros pobladores de los Estados Unidos, la cinta ofrece una mirada documental del proceso de ocupación del inmenso y gélido territorio de Norteamérica y lo hace retratando una historia del folclor campesino. Entretenida y hermosamente filmada.

12. Al límite Slalom de Charlène Favier (Slalom, 2020). Esta película belga y rodada en los Alpes franceses sorprende por sus actuaciones y por la denuncia sobre el acoso y el abuso en el mundo del deporte. Es un retrato sincero y crudo de la manera en que se exige la perfección aun a costa de la propia destrucción personal.

11. Despierta la furia de Guy Ritchie (Wrath of Man, 2020). Una película clásica, entretenida, contada de manera dispar pero coherente, que refleja un subtexto de crítica a la guerra de Afganistán y que demuestra que Jason Statham sigue encarnando al héroe de acción contemporáneo haciendo el mismo papel en todas sus películas, cosa que funciona y encanta. Una película de acción como se tiene que filmar, sin florituras ni condescendencias, una buena lección de cine clásico.

10. El padre de Florian Zeller (2020). Lo aterrador de una mente que se devana en el abismo del Alzheimer y la senilidad. Esta película es una cinta de terror profundo y desasosegante. Antony Hopkins nos ofrece una actuación que estremece por su veracidad. Una película rápida pero profunda y demoledora.

9. Nomadland de Chloé Zao (2020). La ganadora del Oscar a mejor película muestra a una totémica Frances McDormand encarnar a los olvidados del éxito económico en las sociedades neoliberales contemporáneas, es una manera de ver la vejez sin ningún tipo de protección, es una forma de ver la belleza de Estados Unidos y a la vez la dureza de un modelo mercantil que no tiene piedad para los oprimidos. Esta es una película a la vez interior y exterior en todo el sentido que el cine puede retratar.

8. Última noche en el Soho de Edgar Wright (Last Night in Soho, 2021). Una película de suspenso cimentada en las actuaciones magistrales de Tomasine Mckenzie y Ania Taylor Joy. Esta película es vibrante y colorida, oscura y tensa, es una combinación sensacional entre el cine de terror de los setenta y las películas de temporalidades disonantes de Woody Allen, muy recomendada y infortunadamente exhibida solo una semana en salas.

7. Annette de Leos Carax (2021). Un musical raro, absurdo, medio freak, pero sensacional, una película en la que los géneros cinematográficos se yuxtaponen en una cascada interminable en donde se denuncia tanto la violencia intrafamiliar, el abuso, el alcoholismo, la explotación infantil entre otros muchos, esta es una película de odios y amores y que no deja a nadie indiferente.

6. Dune de Denis Villeneuve (2021). La nueva adaptación de la saga de Frank Herbert muestra la maestría del gran director canadiense. Una película enorme, con imágenes descollantes, con un elenco estelar en el que Rebeca Ferguson roba la pantalla con su impronta que se acerca a la perfección. Dune, es una parábola sutil de la manera en la que las potencias occidentales esquilman a los países árabes sus recursos naturales, en especial el petróleo, una reedición de Lawrence de Arabia con un Timoty Chalamet anodino y medio tarado.

5. Del otro lado de Iván Guarnizo (2021). Una familia sufre la brutalidad del crimen atroz del secuestro de su madre por parte de las farc. Luego de la entrega del grupo al Estado, los hermanos buscan al comandante, desmovilizado, del frente que tuvo encadenada a un árbol a su madre por dos años. Entre las explicaciones de este, puede verse la brutalidad de esta práctica criminal y las consecuencias terribles de una práctica que solo afectó a los civiles y dejó huellas insalvables de quienes fueron víctimas de ella.

4. Tantas almas de Nicolas Rincón Guillé (2021). Una película demoledora tanto en su narrativa visual como en la crudeza terrible de su historia, un retrato del conflicto armado visto desde el dolor de un padre que busca a su hijo asesinado por paramilitares en la costa atlántica, y que en su camino termina por recorrer su alma y el alma de quienes rechazan el vivir en medio del conflicto armado interno y resisten el embate de los combatientes solo con la dignidad de su silencio.

3. El olvido que seremos de Fernando Trueba (2020). Una adaptación esplendida de la obra maestra de Héctor Abad Faciolince, esta película logra a su modo ser tan entrañable y profunda como la novela biográfica de la vida del médico y activista Héctor Abad Gómez. La mejor película colombiana del año.

2. No mires arriba de Adam McKay (Don´t Look Up, 2021) Una auténtica joya, una obra maestra que nos muestra que el futuro distópico en donde el rechazo a la ciencia, la estupidez y la banalización que predijo Idiocracia (2006) se cumplió y lo estamos viviendo y padeciendo en la actualidad, por eso, solo los idiotas han deplorado esta maravilla del séptimo arte.

1. We Sorry Missed You de Ken Loach (2021). La mejor película que vi en este año. Fue tal el impacto que me generó la cinta del mítico director de cine obrero, que me identifiqué al milímetro con la desesperación y el desasosiego que produce el desempleo, la derrota del movimiento obrero internacional y la entronización de la auto explotación como modelo económico imperante y el tono realista, casi documental que tiene la historia. Loach es el director de cine social vivo más importante del mundo y esta película es, cuando menos para mí, su mejor y más cruda cinta.