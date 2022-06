El racismo, lo más duro que enfrentó Francia Márquez en su campaña

.Publicidad.

Francia Márquez habló como vicepresidenta electa sobre los ataques que recibió durante sus meses de campaña. Influenciadores, políticos y personajes públicos se fueron contra ella en más de una ocasión.

¿Que ha sido lo más triste o lo más duró que la marcó en esta campaña?

Para mí, las expresiones de racismo. Hoy tenemos muchos desafíos en este gobierno del cambio para erradicar el racismo que lastima, que hace daño. La gente creía que cuando me agredía o me insultaba con frases racistas me estaba ofendiendo a mi pero no era sólo a mí, estaban ofendiendo a niños y niñas negras. A niños históricamente excluidos que me decían: “me dolía enormemente cuando a usted la trataban de la forma en la que trataban”. Tenemos que pensar que ese no era un mensaje exclusivo para Francia sino para todo un pueblo que represento. Por eso, que una mujer negra afrodescendiente, de zona rural, campesina, que fue a una casa de familia sea la vicepresidenta de los colombianos, es un desafío enorme. Es una nueva historia que empezamos a escribir.

Vea la entrevista completa aquí:

https://m.youtube.com/watch?v=0OYgIrpxHHM