El que no paga lo van desmembrando: el Tren de Aragua despliega el horror en Cúcuta

.Publicidad.

Usando la ruta que recorren los migrantes, el grupo delincuencial consolidó un imperio del terror en tres municipios del área metropolitana de Cúcuta: Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta.

Se agruparon en 2013, cuando Héctor Rustherford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, estableció alianzas con quienes, posteriormente, se convertirían en miembros del Tren de Aragua.

-Publicidad.-

Cinco años después llegaron a Norte de Santander e iniciaron disputas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con Los Urabeños. Sin embargo, los conflictos bajaron de intensidad en 2022 y ahora se consolidan como uno de los grupos más temidos del área metropolitana de Cúcuta.

De acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el grupo es responsable del control del narcotráfico, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, el tráfico de migrantes y la detonación de artefactos explosivos.

Publicidad.

Una fuente consultada por Pares señaló que el crecimiento de la banda coincide con el ingreso de los carteles del narcotráfico al departamento, puesto que las organizaciones mexicanas contratan al Tren de Aragua, y estos, a su vez, subcontratan para la realización de múltiples actividades ilícitas.

Un departamento hecho trocha

Actualmente los comerciantes son los más afectados. El gremio que trabaja en la zona céntrica de Cúcuta, en la comuna 6 de la ciudad y en La Parada, se encuentra atemorizado por las extorsiones.

Fenalco, seccional Norte de Santander, afirmó que, en Cúcuta se presentan 45 extorsiones diarias. Sectores como el carbonero, el automotriz y de repuestos, el gastronómico, el farmacéutico y el ferretero son quienes principalmente padecen este flagelo.

Sin embargo, el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), señaló que en los primeros cuatro meses del 2023 han recibido 84 denuncias, mientras que, en el mismo periodo del 2022 solo conocieron 46 casos.

La discrepancia en las cifras demuestra el temor y la desconfianza de los ciudadanos, pues el diario La Opinión señaló que los grupos irregulares han logrado infiltrar instituciones del Estado. En abril de 2023, por ejemplo, la Sijín, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía capturaron a 11 integrantes del Tren de Aragua, entre los que se encontraban tres agentes de tránsito de Villa del Rosario.

La violencia también la ejercen a través de videos. En febrero de 2023 se viralizó una grabación donde integrantes de ese grupo armado amenazaban a un hombre. Los delincuentes aseguraron dar plazo hasta las 6:00 de la tarde para la entrega del dinero solicitado y, mientras mostraban armas y artefactos, agregaron:

“(Si no) vamos a tener que actuar en contra de los tuyos y en demostraciones que tal vez serán demasiado graves tanto para ti como para tus negocios. Tenemos 55 gramos de C4 con intención de detonarlo ya sea en tus negocios o en tu residencia. Motivo por el cual esperamos comunicación en el transcurso de las horas. De no hacerlo, de mañana para adelante vas a tener una guerra con nuestra organización, que no vas a poder soportar”.

#Atención #Cúcuta Esta sería la forma como están extorsionando el grupo delincuencial Tren de Aragua Venezolano a comerciantes en la ciudad de Cucuta al parecer, algunos no denuncian por temor a represalias, la invitación a la comunidad es a denunciar para evitar su accionar. pic.twitter.com/8b405g5LYp — Catatumbo al Dia. (@CatatumboalDia) February 24, 2023

Una fuente consultada por Pares aseguró que Norte de Santander es una caja registradora para el Tren de Aragua, quienes hacen seguimiento a los negocios y cobran de acuerdo con la facturación de ingresos.

Según La Opinión, los comerciantes deben acceder a las extorsiones porque la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) no ha logrado controlar los crímenes. Versiones extraoficiales del periódico en mención también señalaron que las “vacunas” alcanzan los treinta millones de pesos y, además, los comerciantes son obligados a vender drogas en sus locales.

En El Callejón, donde funcionan distintos establecimientos, pero además hay microtráfico y explotación sexual, quienes se niegan a pagar, son víctimas de explosivos. En el mes de febrero, el Tren de Aragua detonó una granada en una peluquería de ese barrio de Cúcuta, dejando quince personas heridas y locales comerciales y vehículos afectados por las esquirlas.

Respecto a la tragedia, Pares conoció los estados de WhatsApp de José Manuel Acosta Mogollón, alias “Niño Valencia”, quien publicó tres videos del hecho y escribió: “cuando sienta el bum de este perreo intenso, es el chu chu que viene y no frena”. Además, agregó: “las cosas se hacen como digamos los dueños de la película (…) y eso va con todo el que no copee”.

Asimismo, en abril ocurrió un atentado en el parque Mercedes Abrego; una mujer perdió la vida y siete personas resultaron heridas. En ese mes también quemaron un local de bicicletas, ubicado en la Avenida Libertadores de Cúcuta. Este último hecho fue provocado por dos hombres, quienes intimidaron con armas de fuego a los presentes en el local con el cobro de una “vacuna”, pero debido a que se negaron, prendieron en fuego el lugar.

Una de las víctimas de extorsión le dijo a La Opinión que: “las bandas como los ‘AK-47’, que es dirigida por alias Saúl, son las que extorsionan; por lo menos ellos llegan pidiendo hasta $40 millones, ese es el primer dinero que deben pagar los negocios, luego les ponen cuotas mensuales de $1 millón a $5 millones”

La violencia sigue en aumento

El pasado 15 de mayo los ciudadanos hallaron una caja con los brazos, las manos y la cabeza de un humano en el barrio Pueblo Nuevo. Otras partes del cuerpo fueron encontradas en Ceiba II y el suceso estuvo acompañado de la siguiente advertencia: “esto es para que vean rostro que no estamos jugando. Para las bandas de papel que existen en Cúcuta que sepan quién manda en Carora. Comenzó la guerra”. El mensaje fue firmado por alias “Viky” y “Diego Cárdenas”, integrantes del Tren de Aragua.

En tan solo cinco años, “el enano se creció” y quiere seguir aumentando su control territorial. Transitar las calles de la capital nortesantandereana se convirtió en un riesgo para los habitantes, quienes saben que, en cualquier momento, puede ocurrir una tragedia.

Mientras tanto, La Policía sugiere a las víctimas el autocuidado y los comerciantes claman que los efectos de la Paz Total se empiecen a sentir en el área metropolitana de Cúcuta.

También le puede interesar: La historia del joven que mataron en el velorio de Lucas Villa y del que nadie se acuerda