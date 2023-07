La tierna barriga que presumió la hija de Paola Turbay en redes ¿Está embarazada?

.Publicidad.

Paola Turbay, la reconocida actriz y exreina que protagonizó la famosa novela ‘Ana de Nadie’ tiene dos hijos, Sofía y Emilio. Su primogenita con la que realizó los famosos comerciales de la marca de shampoo ‘Savital’, es Dj y se desenvuelve bastante bien en la industria, incluso, ha tocado en diversas ocasiones. Además de sus redes sociales, la hija de Paola Turbay cuenta con muchos seguidores que están muy pendientes de todas sus publicaciones.

Sofía se encuentra actualmente en Indonesia, lugar donde ha estado un buen tiempo y ha publicado sus aventuras, la gastronomía y paisajes de los que ha disfrutado. De hehco, se ha planteado que es un lugar donde no le molestaría quedarse para siempre. No obstante, hay algo que asustó a sus seguidores quienes pensaron que estaba embarazada, pues la Dj subió un video presumiendo su pancita: “Chicos les presento a Salo”, escribió en el clip, mientras acariciaba su estomago con ternura.

La hija de Paola Turbay tiene Salmonela

Pero todo era una falsa alarma, no estaba embarazada, simplemente le dió Salmonela, bacteria que se transmite por los alimentos y su poca higiene. Sin embargo, la joven explicó que no es nada grave: “No es gravísimo o sea no es un caso muy fuerte, pero estos son los síntomas”, contó. Tenía su estómago bastante hinchado y duro. Aún así, se lo tomó con humor e hizo bromas sobre su aspecto: “Si tienen alguna duda, así me vería con mi bebé”, dijo. Finalmente aconsejó a todos aquellos que fueran a esa parte del mundo llevar probióticos consigo por si acaso.

