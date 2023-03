El Pulso del fútbol, el nuevo programa de Caracol que enterró César Augusto Londoño

.Publicidad.

Cuando Oscar Rentería afirmó en el programa el Pulso del fútbol que una mujer, cuando iba al apartamento de un hombre sabía a lo que se exponía, el director del programa, César Augusto Londoño, le hizo una tibia reconvención. Cuando fueron a propagandas, en esa pausa, no hubo una reconvención, un consejo, explicarle a este machote de 75 años que el mundo había cambiado, que ya no se ve con buenos ojos el acoso, que después de tantas luchas las mujeres, muy lentamente, están ganando derechos, uno de ellos es básico, el derecho a que no las acose. No, lo que pasó es el afán del click, el viejo y equivocado adagio que no hay publicidad mala. El señor siguió diciendo estupideces, como por ejemplo que era un tipo de valores, que no dejaba a su hijo tener relaciones sexuales en su misma casa con una noviecita, y que él pensaba así y que de malas.

César no podía decirle nada porque, aunque se viste como un muchacho al que acaban de expulsar de un colegio por encontrarlo en el baño fumando marihuana, es un viejo manizalita de 62 años. César, a propósito, las camisetas de Guns N’ Roses no te garantizan ser un pelado. Es más, César, nadie menor de 30 años conoce a Slash. César no le dijo nada a uno de sus mejores amigos porque él, en el fondo, está de acuerdo. Hace tres meses, cuando llegó a Catar, fue el periodista occidental que mejor supo lamberle a la familia real. Catar era un paraíso. Sí, las mujeres no tenían derecho, eso no importa, lo lindo es que no se veían pobres, lo lindo es que si los pobres decidían robarse un pan pues simplemente los decapitaban. Los comentarios de César le dieron la vuelta al mundo. Quedó como lo que es, un Facho al que la historia lo ha triturado.

César fue conocido en Caracol por enterrar programas, por hablar mal de los compañeros y por saber chupar las medias adecuadas. El Pulso viene mal desde hace rato y viene mal porque a César eso de que lo contradigan no es que le guste mucho. Oscar Rentería fue su jefe y su amigo. Las peleítas esas que planeaban era una farsa, todo debidamente programado. Cuando Caracol le impuso a Iván Mejía la presencia de Peter Pan la relación no tardó en romperse. Iván estaba cansado pero tener de compañero a César precipitó su retiro. Londoño buscó a alguien con la que la pasara chévere y se trajo un dinosaurio. Un error que terminó enterrando el programa. ¿Qué tal los besos a las mujeres los viernes cuando transmiten el pulso en vivo por redes sociales? ¿Qué tal la ofensa a los que no creemos en Dios y decidimos escuchando el programa cuando Rentería decidía abrir con una de sus frases retadoras de “Si yo estoy con Dios quien contra mí”? Sé que no soy el único. Seguimos aferrados al pulso como a un hierro caliente, tal vez porque añoramos los buenos años, cuando Hernán e Iván hacían un programa limpio, erudito, a veces hasta hermoso.

Es muy difícil que César, quien está ahí para cuidar a la junta directiva de Millonarios, defendiendo lo indefendible, como es el proceso fallido, lleno de fracasos de Gamero, pueda devolverle credibilidad al Pulso, menos ahora cuando el ungido va a ser “el acomodado” Juan Felipe Cadavid. Por cierto César, salga y de la cara. Ayer, en el primer día sin Oscar, el silencio fue absoluto. Pídale perdón a las mujeres, a los oyentes. Pídale perdón porque usted es responsable de la caída del programa, fue su decisión suya traer a un señor que no tenía idea de fútbol, que daba alineaciones con 12 jugadores, que despreciaba el fútbol europeo, que hizo una carrera insultando. Ese tipo de periodismo cambió y usted mismo caducó. Intentaron ser políticamente correctos mandándole besos a las mujeres, felicitándolas el día de la mujer y se equivocaron, lo que tuvieron que hacer era aceptar con son mayores de sesenta, que no entienden la revolución social que está sucediendo y que lo mejor sería callar y apuntarle, sin mayores pretensiones, al público que ustedes quieren llegar. Por eso, si El Pulso no se acabe, al menos que lo pasen después de las 11 de la noche, la hora en donde sólo se desvelan los mayores de 70 años.

