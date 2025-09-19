El pueblo a 3 horas de Bogotá que sorprende por sus gigantes piedras

Ubicado en la provincia de Sumapaz, este atractivo turístico atrae a decenas de turistas que buscan un momento de tranquilidad

Diferente a lo que se piensa, no hay que alejarse mucho de Bogotá para conocer grandes destinos turísticos que nos ofrece nuestro país. En el departamento de Cundinamarca hay pueblos como Zipaquirá, Guaduas, Guatavita y Suasca que se roban el corazón de los más escépticos turistas. Sin embargo, hay otro municipio no tan conocido que encanta.

Este pueblo, ubicado en la provincia de Sumapaz, es un destino predilecto para todos aquellos que buscan un momento de calma. Conocido por su senderismo y el Cerro de Quinini, Tibacuy es una visita obligada donde se puede descansar entre la naturaleza.

A unas dos horas y media de distancia desde la capital, podrá disfrutar de diversos planes entre los que se encuentran subir al Cerro de Quinini, lugar sagrado para los indígenas que habitaban la zona, ingresar a la Reserva Forestal Peñas Blancas y hacer un recorrido del café tradicional Birds & Beans.

El costo de estas actividades varía dependiendo la elección que prefiera y la cantidad de personas que asistan. El más económico es el Cerro, se encuentra a 1 hora y 30 minutos de subida desde la entrada y tiene un costo promedio entre $5.000 - $15.000 COP. Mientras que, en el caso de la Reserva, el precio aumenta a $175.000 COP, ya que incluye transporte de ida y vuelta, guías locales, seguro médico y alimentación. Durante el recorrido podrá avistar mariposas, orquídeas en su habitad natural y especies de flora como frondosos árboles de caucho y roble.

En cuanto al recorrido del café, el precio asciende aún más, a $480.933 pesos por persona. Incluye entrada a finca familiar de cultivo de café, catación del café que tuesta el mismo turista, opciones de comida vegetarianas y entrada a la Reserva Natural de Quinini.

Cualquiera que sea su presupuesto, sin duda Tibacuy lo sorprenderá y le brindará recuerdos inolvidables de uno de los pueblos más verdes, biodiversos y sostenibles del departamento.

