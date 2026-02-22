- El error de Camilo Torres fue meterse a la guerrilla: murió joven y fracasado

El biógrafo del cura guerrillero habla del mito, errores y humanidad del sacerdote muerto hace 60 años, de quien la Unidad de Búsqueda acaba de entregar sus restos

Joe Broderick no nació en Colombia, pero es uno de los observadores más pendientes de la historia colombiana. Nació en Australia, de familia irlandesa y vive en Colombia desde 1969. Fue sacerdote y renunció. Es escritor por vocación y hombre de teatro por pasión, se convirtió en el biógrafo más conocido de Camilo Torres Restrepo con libros como Camilo el cura guerrillero y El guerrillero invisible. Su mirada —extranjera y a la vez profundamente colombiana— ayudó a construir el retrato más humano del sacerdote que murió en combate hace 60 años.

Esta conversación con el analista Juan Manuel Ospina ocurre días después de que la Unidad de Búsqueda entregara los restos de Camilo al padre Javier Giraldo. Broderick no habla del mito sino del hombre: lo define como impetuoso, impulsivo, brillante sociólogo, carismático y profundamente humano. Sostiene que Colombia convirtió a Camilo en héroe por una razón trágica: murió joven y fracasado, dos condiciones —dice— casi indispensables para fabricar un héroe político.

Más que reivindicar o juzgar su legado, Broderick insiste en que su tarea fue contar la historia, no evaluarla. Escribió la biografía como una novela, influido por la no ficción literaria, convencido de que el mito solo sobrevive si está sostenido por carne y hueso. Para él, Camilo fue hijo de su tiempo: un burgués educado que eligió ir más allá de sí mismo, impulsado por una vocación de servicio que terminó empujándolo hacia las armas y hacia la muerte.

