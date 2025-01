El profesor de la Nacional que enfrentó a la Alcaldía de Fico por borrar el grafiti de La Escombrera

Medellín amaneció el domingo con un impactante mural en el deprimido de la Terminal del Norte de Medellín con la frase “Las cuchas tienen razón” acompañada por la imagen de Margarita Restrepo, quien lleva desde 2002 buscando a su hija Carol Vanessa presuntamente enterrada en La Escombrera y al lado suyo el expresidente Álvaro Uribe con la frase “Yo di la orden”.

El mural que no duró más de un fue elaborado por madres pertenecientes al colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, quienes justamente se dedican a buscar la verdad sobre los desaparecidos en la Comuna 13 y quienes estuvieron acompañadas por la mesa de grafiteros de la que participa Rafael Núñez profesor de la Universidad Nacional, nacido en el Tolima pero radicado en Medellín, quien ha tomado la vocería para defender el arte callejero y en particular el polémico mural que la alcaldía en cabeza de Fico Gutiérrez procedió a borrar en la mañana del 13 de enero.

Claramente incomodó a los funcionarios de la administración municipal el mensaje que hacía referencia a los graves hallazgos de restos óseos en La Escombrera de la Comuna 13 que fueron confirmados por la JEP y que comprometen al gobierno de Álvaro Uribe, así como a organizaciones ilegales como las Farc, el ELN o los paramilitares, en cuanto aun es prematura la investigación sobre los responsables de la violencia desbocada en la Comuna 13.

Puede también interesarle: El dueño del Éxito está decidido a conocer consumidores populares: estuvo en la Comuna 13 de Medellín

La justificación del Alcalde no convenció. Adujo falta de permiso para la ubicación del mismo ya que el Plan de Desarrollo ya tiene contemplados 30.000 metros cuadrados para intervenir con arte urbano en la ciudad, lo cual debe ser pactado con una mesa de artistas establecida.

Por su parte, Núñez, quien es también un férreo defensor de los derechos humanos y ha tomado la vocería de la defensa del grafiti, ha expresado en medios de comunicación y en sus redes sociales que es importante preservar la memoria histórica y que más allá de que el mural pueda ser bonito o feo, lo importante es lo que representa, la lucha de más de 20 años de mujeres buscadoras.

Lo contrario de la memoria no es el olvido, es el silencio. Por eso, lo que algunos sectores en Medellín quieren es silenciar, tapar, borrar, pintar. Lo que quieren es que no exista memoria sino silencio.



Y de ese último, nosotros no sabemos. pic.twitter.com/c1QOBmZg9b