El producto innovador y económico del D1 con el que puede solucionar sus problemas de insomnio

Para quienes no creen que no descansar bien es algo muy negativo, el médico Rawdy Reales explica que dormir menos de seis horas pone en riesgo su vida, incluso cuando duerme pero siente que no descansa. Ya que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y neuropsiquiátricas como depresión y ansiedad, produce problemas cognitivos y puede causar fatiga crónica. Por eso es importante buscar soluciones y este nuevo producto de D1 podría ser una ayuda.

Esta popular tienda de precios bajos se ha caracterizado por lanzar ‘productos imperdibles’ de temporada, en este caso fue una gran variedad de electrodomésticos de todo tipo. Uno de ellos llamó bastante la atención, no solo por ser un artículo poco usual en este tipo de establecimientos si no porque ayudó a la salud y estrés del día a día. Por lo que muchos han hablado de él.

Cómo es el producto de D1 para el insomnio

Se trata de un parlante de ruido blanco que tiene un costo de $59.900 y promete ayudar al estrés, relajar la mente y crear un ambiente relajante para el sueño. Tiene 18 sonidos, entre tres listas de reproducción con seis sonidos en cada una, que incluyen ruido blanco, hipnosis para bebé y sonidos naturales. Además de display con reloj, alarma y potencia de 5W. Por otro lado, el tiempo de carga es de tres a cuatro horas y el de trabajo de ocho a diez horas. Sin contar que puede ajustar su luminosidad para evitar molestias.

