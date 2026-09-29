- El premio gordo que logró el general (r) Zapateiro: será el gerente de Seguridad Física de Ecopetrol

Fue el primer militar de alto rango en apostarle al Tigre y aunque se pensó que integraría de nuevo en la cúpula militar la investigación de abuso sexual se atrevesó

El general (r) Eduardo Zapateiro fue el primer militar de alto rango en acompañar la candidatura del Tigre y su movimiento Defensores de la Patria. Estuvo en primera línea en el lanzamiento de la campaña en Bogotá el Movistar Arena con puesto especial en la tarima y cumplió un papel clave para el triunfo electoral por su gran ascendente entre los oficiales en retiro.

El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutierrez Caballero, uno de los más cercanos a Abelardo de la Espriella, le encontró una salida laboral con muy buena remuneración y gran responsabilidad en la petrolera estatal: gerente de Seguridad Física de Ecopetrol

Eduardo Zapateiro fue el primer general retirado de peso que apoyó públicamente la candidatura de Abelardo de la Esoriella.

La presencia del general (r) en el Movistar Arena no era protocolaria. Desde la tarima se lo consideraba uno de los apoyos más representativos de la candidatura, por la influencia que conserva dentro y fuera de las filas militares.

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Permaneció 38 años como militar activo, llegó a la comandancia del Ejército durante el gobierno de Iván Duque y dejó la institución en junio de 2022, después de que Gustavo Petro derrotara en la segunda vuelta al ingeniero Rodolfo Hernández (q.e.p.d).

Pidió el retiro con un argumento explícito: no iba a obedecer ni a ejercer como comandante de un exguerrillero. Salía así del servicio activo con una posición política declarada frente al nuevo gobierno.

Tras su salida se tomó un año para escribir El honor del deber cumplido, una vida construyendo país, libro que Penguin Random House publicó en abril de 2023. Ya como civil, hizo oposición de frente a Gustavo Petro, mientras se activaba laboralmente como asesor en seguridad de importantes empresas privadas, un campo en el que su experiencia militar le servía de credencial.

Aunque tuvo en mente aspirar a la Presidencia, la aparición en la contienda política de la figura de De la Espriella y su consigna de Firmes por la patria, lo llevo a desistir de su candidatura y acompañarlo.

Fue el primer militar de alto rango en apostarle al Tigre y su movimiento Defensores de la Patria. Aunque siempre se pensó que estaría de nuevo en la cúpula militar pero las denuncias por abuso sexual que avanzan en la Corte Suprema sobre un posible abuso sexual fue el obstáculo. Con esta investigación activa no podía ocupar un cargo público y de allí la opción de Ecopetrol que tiene un régimen especial.

Las graves acusaciones contra el general (r) Zapateiro que aún no ha logrado esclarecer

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al excomandante del Ejército por el presunto delito de acoso sexual contra dos mujeres. Una de ellas la pareja sentimental del también general José Luis Esparza, quien fue retirado del Ejército, al parecer por presión y orden de Zapateiro.

Según las denuncias, los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2022, cuando siendo alto oficial era jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y luego comandante del Ejército. La investigación sostiene que en ese tiempo el oficial habría incurrido de forma reiterada en hostigamiento con fines sexuales contra dos mujeres bajo su subordinación, y que lo habría hecho aprovechando la autoridad que tenía dentro de la institución.

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En la audiencia de imputación, el fiscal habló de un patrón de conducta atribuible al general contra mujeres en posiciones subordinadas. El caso avanzó por etapas a lo largo del año. El 8 de mayo, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía le imputó los cargos y Zapateiro no los aceptó.

En julio, su defensa, que lidera el abogado Johnny Mercado, pidió a la Fiscalía revisar el proceso y estudiar la preclusión, con el argumento de que nuevas pruebas debilitaban la imputación. La Fiscalía no aceptó la solicitud y continuó con el escrito de acusación ante la Corte Suprema.

Corresponde ahora a la Corte designar un magistrado ponente y fijar la fecha de las audiencias, en las que se examinarán las pruebas de la Fiscalía y los argumentos de la defensa. Zapateiro ha rechazado los señalamientos y, mientras no haya una decisión judicial, conserva la presunción de inocencia.

El presidente Abelardo de la Esoriella junto a su presidente de Ecopetrol, quienes le encontraron un buen puesto de trabajo al retirado general Zapateiro

Fuera del gabinete, su influencia no desapareció. Zapateiro le habla al oído al presidente De la Espriella, y el ministro de Defensa el general (r) Jorge Mora, quien fue subalterno suyo en el Ejército, y todos lo de la cúpula han llegado con su bendición.

Mueve los hilos de una institución que conoce en un momento clave de la ofensiva que el ejecutivo ha emprendido a sangre y fuego contra todas las formas de delincuencia y en especial las mafias y la narcoguerrilla. del ejecutivo contra narcotraficantes y todo tipo de delincuencia. Así las cosas, el puesto que le encontró Joaquin Gutierrez en Ecopetrol le cae como anillo al dedo: poder y buena remuneración.

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